전통문화 체험과 안동국제탈춤페스티벌 홍보 효과 ‘톡톡’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 맑은 가을 햇살이 내려앉은 23일, 충북 제천시 한방엑스포공원은 여성 지도자들의 웃음과 이야기로 활기를 띠었다.

안동시 여성단체협의회 회원 25명이 ‘2025 제천 국제 한방 천연물 산업 엑스포’에 참가해 한방과 천연염색 문화를 직접 체험하며 지역 간 교류의 꽃을 피웠다.

행사장 곳곳에서는 천연염색 체험에 몰두한 회원들의 손놀림과 호기심 어린 눈빛이 인상적이었다.

황순녀 명예회장과 조희옥 회장은 제천시 여성단체협의회 회원들과 자연스레 어울리며 경험을 나누고, 서로의 전통문화와 지역 이야기를 공유했다.

체험 일정은 제천시 여성단체협의회와의 교류 행사, 엑스포 관람, 천연염색 체험과 전시 관람, 자유 관람 및 기념 촬영 순으로 진행됐다.

회원들은 직접 천연염료를 입힌 천을 만지며 ‘색의 변화를 보는 즐거움’에 감탄했고, 전시된 한방 제품과 천연물 산업 현장을 둘러보며 지역 산업에 대한 이해도 깊어졌다.

안동시 여성단체협의회는 이번 행사를 통해 전통문화와 천연자원에 대한 인식을 높이는 한편, 회원 간 소통과 유대도 강화했다.

또한 제천시와의 교류를 계기로 안동국제탈춤페스티벌 홍보 효과도 톡톡히 거둔 것으로 평가된다.

추후 제천시 여성단체협의회 회원들이 안동을 방문할 계획이어서, 양 지역 대표 축제와 문화 교류가 더욱 풍성해질 전망이다.

이은주 보육아동가족과장은 “회원들이 지역을 넘어 다양한 문화를 체험하며 시야를 넓히고, 문화적 감수성과 리더십을 키워가는 모습이 인상적이었다”며 “앞으로도 환경과 전통문화를 살린 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴·지원하겠다”고 말했다.