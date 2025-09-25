[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일은 충북 괴산군에서 식품사막화 문제 해소를 위해 ‘GS리테일 행복트럭’을 운영하며 지역 주민에게 1400만원 상당의 물품을 전달했다고 25일 밝혔다.

식품사막화는 인프라 부족으로 신선하고 건강한 먹거리에 접근하기 어려운 현상으로, 주로 인구 감소, 고령화, 인프라 축소 등의 이유로 농촌 및 도서산간 지역을 중심으로 심화되고 있다. GS리테일은 이를 해소하고자 지난해 ‘GS리테일 행복트럭’ 사업을 시작했다.

이번 행복트럭을 통해 희망친구기아대책, 장연면사무소와 함께 괴산군 장연면 17개 마을 주민 200가구에 삼계탕, 사골곰탕, 전복죽, 참치, 김, 국수 등 7만원 상당의 식품 키트를 전달했다. 거동이 불편한 고령자 및 장애인 10가구에는 GS리테일 임직원이 직접 가정을 방문해 전달했다. GS리테일은 이와 함께 GS샵에서 판매 중인 의류 290점 및 신발 70점도 함께 기부했다.

앞서 GS리테일은 지난 4월 전남 진도 도서산간 지역 어르신 450여명에게 GS샵 판매 의류, 신발 등 1000만원 상당의 물품을 지원했다. 이달에도 충북 청주시 내 다문화 및 이주 가정 210여명에게 밀키트, 생필품 등 1000만원 상당을 기부했다.

박경랑 GS리테일 ESG파트장은 “도서산간 지역의 식품사막화 문제를 해소하고, 주민 생활 안정에 보탬이 되고자 작년에 이어 올해도 나눔 행사를 기획했다”며 “앞으로도 지역 맞춤형 사회공헌 활동을 지속 실천해 ESG 경영을 강화해 나가겠다”고 전했다.