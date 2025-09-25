[헤럴드경제=신현주 기자] 이마트는 ‘10월 고래잇 페스타’를 열고 추석 제사용품과 먹거리, 각종 생활용품 등을 할인 판매한다고 25일 밝혔다.

이번 행사의 콘셉트는 ‘천하제일 할인 대잔치’다. 신선식품부터 가공식품, 생활용품, 가전제품 등 전방위적인 할인 혜택을 제공한다. 오는 30일부터 다음 달 5일까지 진행된다.

‘고래잇 페스타’는 고객이 ‘꼭 필요한 상품을 합리적인 가격’에 살 수 있게 하는 이마트의 연중 할인 행사다. 올해 8번의 고래잇 페스타 기간 매출은 매번 두 자릿수씩 늘었다.

10월 행사에서는 햇사과를 동종업계 최저가 수준으로 판매한다. 국내산 삼겹살과 목심은 50% 할인한다. 오징어도 40% 할인해 2748원에 판매한다.

긴 연휴 기간 여행 수요가 늘 것으로 예상해 여행 가방 전 품목을 40% 할인 판매한다. 스마트 디스플레이 ‘Great(그레잇) 포터블 스크린’도 대폭 할인한다.

가공식품과 생활용품은 ‘골라담기’ 행사를 비롯해 50% 할인 또는 1+1 혜택을 적용한다.

또 이마트앱에서 스탬프 카드 생성 후 18만원 이상 구매 시 선착순 1만명에게 고래잇 캐릭터가 그려진 담요를 증정하고, 10만원 이상 결제하는 선착순 15만명 고객에게는 이머니 5000점을 제공한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 “10월 고래잇 페스타는 6일간 장기로 진행해 긴 연휴 동안 분산될 쇼핑 수요를 모두 충족할 수 있다”며 “이마트는 고객들의 물가 걱정을 덜어드리기 위해 상품에 대한 확실한 가격 투자를 지속할 것”이라고 말했다.