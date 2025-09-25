[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 ㈜원푸드림 강길주 대표이사가 대학 발전을 위해 발전기금 5000만원을 기탁했다고 24일 밝혔다.

날 열린 기금 전달식에는 강길주 대표를 비롯해 류완하 총장, 유진 스님(불교문화대학장), 서운교 대외협력처장 등이 참석했다.

강 대표는 현재 동국대 일반대학원 불교학과 응용불교학전공 박사과정에 재학 중으로, 불교문화 확산과 청년 인재 양성에 깊은 관심을 두고 있다.

동국대 WISE캠퍼스는 이번 기탁을 계기로 청년 불교 인재 양성과 불교문화 진흥을 위한 다양한 사업을 추진할 계획이다.

강길주 대표이사는 “젊은 학생들이 부처님과 인연을 맺고 더 친숙해지기를 바란다”며 “오늘날 내가 잘 살아갈 수 있는 것도 부처님과의 인연 덕분이라 생각한다”고 했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 “소중한 정재를 기탁해 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “대표님의 뜻에 맞게 청년 불교 인재 양성과 불교 발전을 위해 뜻깊게 사용하겠다”고 말했다.