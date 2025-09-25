[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]호산대는 대학일자리플러스센터가 지난 23일 고용노동부가 지원하는 졸업생 특화 프로그램 사업의 일환으로 미취업 졸업생과 지역 청년을 대상으로 ‘합격으로 가는 3step 취업완성프로그램’을 운영했다.

이번 프로그램은 취업 시장에서 요구되는 실질적인 역량을 기를 수 있도록 비대면으로 총 3회에 걸쳐 체계적으로 진행됐다.

호산대 대학일자리플러스센터는 이번 프로그램을 통해 미취업 졸업생과 지역 청년들이 취업 준비 과정에서 겪는 어려움을 실질적으로 해소하고 변화하는 채용 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 지원했다.

센터는 앞으로도 학생 개개인의 수요에 맞춘 맞춤형 취업 지원 서비스를 확대하고 현장 실무 중심의 다양한 프로그램을 운영할 계획이다.

전상훈 호산대 대학일자리플러스센터장은 “이번 프로그램이 학생들의 취업 경쟁력을 높이고 미래 진로 설정에 실질적인 도움이 되었기를 바란다”며 “졸업생과 청년들이 사회에 안정적으로 진입할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.