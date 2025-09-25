코르크 러닝트랙, 산책로… ‘건강과 환경을 함께 지키는 길’

코르크 폐기물을 재활용하여 자원순환.. 국토 탄소중립체계 구축에 기여

서울, 경기도와 수도권 일부 지자체에서 추진 중인 코르크 러닝트랙 및 산책로 조성사업이 건강한 생활환경 조성과 함께 기후위기 대응형 탄소중립 실천 모델로 관심을 모으고 있다.

이 사업은 기존의 고무 바닥재나 콘크리트 포장 대신 천연 코르크를 활용한 트랙을 설치하여, 이용자들에게는 무릎 부담을 줄이고 미끄럼 사고를 방지하는 건강한 보행환경을 제공하고, 동시에 생산부터 폐기까지 탄소배출을 최소화하는 순환형 자원 모델을 실현하는 것이 핵심이다.

대표 사례로는 서울시 광진구의 서울어린이대공원 트랙(약 4,313㎡)과 수원월드컵경기장 트랙(2,241㎡)이 있다. 해당 구간들은 기존 우레탄이나 고무재 대신 코르크로 포장돼 보다 부드러운 탄성력과 뛰어난 충격흡수력으로 관절에 부담을 덜어주는 동시에 냄새가 없고 미세먼지 비산도 줄여 시민 만족도가 높다.

코르크 러닝길은 건강한 운동 환경을 조성하는 동시에 탄소중립 실현에도 크게 기여할 수 있다. 약 286톤. 서울어린이대공원에 설치된 4,313㎡ 규모의 러닝 트랙에서 고무 바닥재 대신 코르크를 사용했을 때, 감축할 수 있는 이산화탄소의 양이다. 이는 한국환경기술연구원의 이산화탄소 배출 계수를 적용한 결과로, 고무(289.7kg CO₂-eq/㎡) 대비 코르크(2.6kg CO₂-eq/㎡)가 약 99%의 탄소 배출을 절감하는 것으로 나타났다.

코르크는 고무에 비해 표면 온도가 여름철에도 평균 10~15도 낮게 유지되어 쾌적한 야외 운동 환경을 제공한다. 겨울철에는 해빙력이 우수하여 결빙 위험이 적고, 사계절 사용에 적합하다는 장점이 있다.

코르크는 아울러 천연 탄성 소재답게 뛰어난 쿠션 효과와 충격 흡수 능력으로, 무릎과 발목 관절에 가해지는 스트레스를 줄여준다. 또한 젖은 상태에서도 미끄럼 방지 효과가 탁월해 달리기와 같은 유산소 운동에 적합하며, 건강과 안전을 동시에 지킬 수 있는 소재로 주목받고 있다.

코르크는 친환경 소재라는 장점과 함께 100% 재활용이 가능한 순환형 자원이라는 점에서도 주목받고 있다. 내구연한이 지난 코르크는 분쇄하여 어린이 놀이터 하부재로도 다시 사용할 수 있으며. 일부 지자체에서 와인병 코르크 마개를 수거하여 산책로 바닥재로 재활용하여 산책로 트랙을 조성한 사례도 보도된 바 있다.

정부에서는 기후위기 대응의 핵심 방향으로 ‘생태적 회복력(ecological resilience)’과 ‘국토 단위의 순환체계(circular system)’ 구축을 제시하고 있다. ‘생태적 회복력’은 외부 충격(홍수·폭염·인간 개발 등)에도 견디며 지속 가능한 환경을 유지하는 것이며, 국토 순환체계는 자원과 에너지를 ‘폐기’ 아닌 ‘재활용’하는 구조를 의미한다.

코르크 러닝 트랙, 산책로는 이 두 가지 방향성을 모두 실천하는 현장형 모델로, 순환형 자원 활용, 소각·매립 없는 폐기 체계 등 국토 기반 탄소중립을 구현하는 RE100 기반 도시형 인프라 사례로 평가된다.

환경 관련 시민단체 및 전문가들은 전국 도시공원을 중심으로 코르크 전환이 이루어진다면, 건강과 환경을 동시에 고려한 지속가능한 도시 공간이 구축될 수 있다는 점에 주목하고 있다. 이를 위해 지자체 차원의 순환형 인프라 전환 로드맵과, 기후위기 대응 예산과 연계한 국고 지원 사업 검토가 필요하다는 주장이 제기되고 있다.