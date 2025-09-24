5개 부대에 과자 2500세트 선물 26년째…“장병들에게 위안 되길”

부영그룹은 추석을 맞아 군 장병들의 노고를 격려하기 위해 육·공군 5개 부대에 과자 선물 세트를 전달했다고 24일 밝혔다.

부영그룹은 지난 22일부터 육·공군 군부대 5곳(육군 1군단, 육군 22·25사단, 공군미사일방어사령부, 공군방공관제사령부)에 약 2000만원 상당의 과자 2500세트를 선물했다. 부영그룹은 2000년부터 현재까지 10만3000여 개에 달하는 위문품을 전달해오고 있다. 누적 금액은 약 7억8000만원에 이른다.

부영그룹 관계자는 “명절 연휴에도 국가 안보와 국민들의 안전을 위해 맡은 바 임무에 최선을 다하는 장병들에게 고마움을 전하고자 추석 선물을 준비했다”며 “이번 선물이 장병들에게 작은 위안이 됐으면 한다”고 말했다.

부영그룹의 군에 대한 남다른 애정은 이중근(사진) 회장의 신념에서 비롯됐다. 이 회장은 직접 설립한 우정문고를 통해 6·25전쟁 발발부터 정전협정까지 날씨와 전황, 국내외 정세 등을 역사적 사실 그대로 기록한 우정체 형식의 역사서 ‘6·25전쟁 1129일’을 출간하기도 했다.

이 회장은 2023년 공군 하늘사랑 장학재단에 100억원을 기부하기도 했다. 6·25전쟁 당시 우리나라를 도와준 참전국 용사들을 위해 서울 용산구 전쟁기념관에 참전비 건립비용을 지원했다. 최근에는 유엔군의 희생에 감사함을 표하고 추모하기 위해 유엔데이인 매년 10월 24일을 공휴일로 재지정하자고 제안한 바 있다.

부영그룹은 군과 자매결연을 맺고 장병들의 사기 진작과 복지 향상을 위한 정기적 위문 활동을 하고 있다. 실제 이번 위문품 수령 부대 중 하나인 22·25사단을 시작으로 공군방공관제사령부, 공군미사일사령부, 육군1군단 등과 자매결연을 맺고 민·군 협력 관계를 공고히 이어오고 있다.

김희량 기자