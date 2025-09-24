콘텐츠 교류·비즈니스 모델 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계백화점은 다음 달 일본 ‘시부야109’에서 신세계 하이퍼그라운드 팝업 스토어를 연다고 24일 밝혔다.

신세계백화점은 전일 서울 서초구 신세계백화점 본사에서 일본 도큐그룹 내 도큐 리테일 매니지먼트㈜와 한-일 컨텐츠 교류 및 비즈니스 모델 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 MOU를 통해 두 기업은 양사 간 상업시설을 거점으로 한 브랜드 교류 및 프로모션을 강화한다. 지속적으로 양국 시장에서 새로운 가치를 창출하는데 협력해 나갈 계획이다.

신세계백화점은 시부야 중심가에 있는 도큐그룹의 상업시설로 진입해 고객 접근성을 높이겠다는 전략이다. 도큐그룹은 도쿄 주요 철도노선과 역사를 운영하고 있다. 인근 주요 랜드마크와 백화점, 부동산, 호텔, 리조트 등 일본 전역에 사업망을 보유한 대기업이다. 도큐 리테일 매니지먼트는 도큐그룹 상업시설 운영을 총괄하는 자회사다.

MOU에 발맞춰 다음 달 ‘시부야109’ 쇼핑몰에서는 신세계 하이퍼그라운드 팝업스토어를 진행한다. 향후 신세계백화점은 도큐그룹과 협업해 일본의 캐릭터 IP(지식 재산권)나 패션 브랜드를 활용해 국내 팝업을 전개하는 방식도 고려하고 있다.

장수진 신세계백화점 상품본부장은 “이번 도큐그룹과의 MOU를 통해 신세계 하이퍼그라운드의 새로운 확장된 모습을 선보일 발판을 만들었다”며 “두 기업 간 협업을 통해 한-일 양국 고객들에게 더 가까이 다가가도록 노력할 것”이라고 말했다.