20분간 연설 중 모두 세차례 박수 나와

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령이 23일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회 기조연설에 나섰다. 20분간의 연설 과정에서 총회장에 참석한 외국 정상들과 관계자들은 이 대통령을 향해 모두 세차례의 박수를 보냈다.

이 대통령은 이날 낮 12시 49분 미국 뉴욕본부에서 루이스 이시나우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 7번째로 연단에 올랐다. 짙은 감색 정장 옷깃에 태극기 문양의 배지를 차고 감색 바탕에 흰색 무늬가 사선으로 그려진 넥타이를 매고 등장했다.

첫번째 박수는 이 대통령이 지난 12.3 계엄사태를 언급하며 대한민국의 국제외교 무대 복귀를 선언하는 연설 부분에서 나왔다.

이 대통령은 “지난 겨울, 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 ‘빛의 혁명’은 유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었다”며 “친위 쿠데타로도 민주주의와 평화를 염원하는 대한국민의 강렬한 의지를 꺾을 수 없었다”고 말했다.

그러면서 “대한민국이 보여준 놀라운 회복력과 민주주의의 저력은 대한민국의 것인 동시에, 전 세계의 것이 될 것”이라며 “오늘 세계 평화와 인류 공영의 미래를 논의할 유엔총회에서, 세계 시민의 등불이 될 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당하게 선언한다”고 했다.

그러자 총회장에 앉아 있던 190개 국가 정상과 관계자들에게서 첫번째 박수가 나왔고 일부는 기립박수를 보냈다. 이에 이 대통령은 “감사합니다”라고 화답했다.

이어 두번째 박수는 대북관계에 대한 이 대통령의 철학을 소개하는 과정에서 나왔다.

이 대통령이 “대한민국 정부는 상대의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며, 일체의 적대 행위를 할 뜻이 없음을 다시 한번 분명히 밝힌다”고 하자 박수가 나왔다.

이 과정에서 이 대통령의 한반도 평화를 위한 ‘E.N.D 이니셔티브’도 소개됐다.

이 대통령이 한반도 평화를 위해 내세운 ‘E.N.D 이니셔티브’는 교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization)를 뜻하는 것으로 명시적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 “‘END’를 중심으로 한 포괄적인 대화로 한반도에서의 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고, ‘평화공존과 공동 성장’의 새 시대를 열어나가야 한다”고 했다.

이 대통령이 20분간 연설을 마치며 “평화공존과 공동 성장‘이라는 한반도의 새 시대를 향해, 그리고 ’함께하는 더 나은 미래‘의 세계를 향해 우리 대한민국이 맨 앞에서 담대하게 나아가겠다. 긴 시간 경청해 주셔서 감사하다”고 하자 마지막 박수가 나왔다. 이 대통령도 연설 내용이 만족스러운듯한 옅은 미소를 지었다. 세번째 박수가 이어지는 동안 이 대통령은 연단에서 내려왔다.