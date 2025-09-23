[헤럴드경제=박영훈 기자] “시청률 0%를 못 벗어난다?”

인기 먹방 유튜브 쯔양을 앞세운 KT ENA의 예능 기대작 ‘어디로 튈지 몰라’의 첫 방송(21일) 시청률이 고작 0.7%에 그친 것으로 나타났다.

쯔양은 구독자 수 1천250만명에 달하는 인기 먹방 유튜버다. 쯔양의 예능 고정 출연은 처음이다.

‘어디로 튈지 몰라’는 쯔양과 함께 김대호 전 아나운서, 배우 안재현, 방송인 조나단이 출연해 전국을 누비며 맛집을 찾아다니는 예능 프로그램이다.

하지만 그동안 나온 맛집 프로그램과 유사해 첫 방송 부터 “식상하다”는 지적이 쏟아지고 있다.

KT ENA은 2022년 ‘이상한 변호사 우영우’ 대박 이후 콘텐츠 침체의 늪에 빠졌다. 대부분의 시청률이 1%를 넘지 못했다. KT ENA의 인기 방송인 전현무를 내세운 ‘현무카세’는 시청률 0%대에서 막을 내렸고, 기안84의 이름을 건 첫 예능 ‘기안이쎄오’도 시청률 0%에서 끝났다.

KT ENA의 예능 ‘추성훈의 반값은 해야지’는 1회~9회까지 모두 시청률 0%대다. 여행 예능 시장은 이미 포화 상태다. 이런 가운데 ‘밥값은 해야지’가 인기를 얻기는 쉽지 않아 보인다.

넷플릭스 등 OTT 시대 플랫폼의 한계라는 지적도 있지만 출연자와 포맷의 식상함이 시청자를 끌어들이기는 역부족이라는 지적이다. 과거 예능 시청률 20%는 기본이었다. 선택권이 많지 않던 시절 대중은 무조건 TV 앞에 앉았기 때문이다. 하지만 넷플릭스 등 OTT의 등장으로 식상한 콘텐츠는 철저하게 외면받고 있다.

특히 넷플릭스와 디즈니+, 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT)는 예능에 힘을 쏟고 있다. 드라마에 비해 제작비 부담이 낮은데다, 구독 유지율이 높기 때문이다. 드라마에 이어 예능까지 OTT 천하가 가속화되고 있다.

한편 과학기술정보통신부 발표에 따르면 유료 방송 가입자는 지난해 ‘마이너스’ 성장을 기록한 이후 계속 줄어들고 있다. 넷플릭스 등 OTT 이용이 늘면서 유료 방송을 해지하는 현상이 계속되고 있다는 분석이다.

시장조사업체 컨슈머인사이트가 국내 19세 이상 유료 방송 이용자 2만여 명을 대상으로 조사한 바에 따르면 유료 방송 이용자의 37%가 유료 방송을 해지하고 OTT 이용을 고려하고 있는 것으로 나타났다. 이유로는 ‘TV를 보는 일이 줄어서’(31%)와 ‘TV에 볼 만한 것이 별로 없어서’(30%)라는 답변이 가장 많았다.