KT ENA의 예능 기대작 ‘어디로 튈지 몰라’ [사진 ENA]
[헤럴드경제=박영훈 기자] “시청률 0%를 못 벗어난다?”

인기 먹방 유튜브 쯔양을 앞세운 KT ENA의 예능 기대작 ‘어디로 튈지 몰라’의 첫 방송(21일) 시청률이 고작 0.7%에 그친 것으로 나타났다.

쯔양은 구독자 수 1천250만명에 달하는 인기 먹방 유튜버다. 쯔양의 예능 고정 출연은 처음이다.

‘어디로 튈지 몰라’는 쯔양과 함께 김대호 전 아나운서, 배우 안재현, 방송인 조나단이 출연해 전국을 누비며 맛집을 찾아다니는 예능 프로그램이다.

하지만 그동안 나온 맛집 프로그램과 유사해 첫 방송 부터 “식상하다”는 지적이 쏟아지고 있다.

KT ENA은 2022년 ‘이상한 변호사 우영우’ 대박 이후 콘텐츠 침체의 늪에 빠졌다. 대부분의 시청률이 1%를 넘지 못했다. KT ENA의 인기 방송인 전현무를 내세운 ‘현무카세’는 시청률 0%대에서 막을 내렸고, 기안84의 이름을 건 첫 예능 ‘기안이쎄오’도 시청률 0%에서 끝났다.

시청률 0%대 ‘추성훈의 반값은 해야지’ [KT ENA]
KT ENA의 예능 ‘추성훈의 반값은 해야지’는 1회~9회까지 모두 시청률 0%대다. 여행 예능 시장은 이미 포화 상태다. 이런 가운데 ‘밥값은 해야지’가 인기를 얻기는 쉽지 않아 보인다.

넷플릭스 등 OTT 시대 플랫폼의 한계라는 지적도 있지만 출연자와 포맷의 식상함이 시청자를 끌어들이기는 역부족이라는 지적이다. 과거 예능 시청률 20%는 기본이었다. 선택권이 많지 않던 시절 대중은 무조건 TV 앞에 앉았기 때문이다. 하지만 넷플릭스 등 OTT의 등장으로 식상한 콘텐츠는 철저하게 외면받고 있다.

특히 넷플릭스와 디즈니+, 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT)는 예능에 힘을 쏟고 있다. 드라마에 비해 제작비 부담이 낮은데다, 구독 유지율이 높기 때문이다. 드라마에 이어 예능까지 OTT 천하가 가속화되고 있다.

[게티이미지뱅크]
한편 과학기술정보통신부 발표에 따르면 유료 방송 가입자는 지난해 ‘마이너스’ 성장을 기록한 이후 계속 줄어들고 있다. 넷플릭스 등 OTT 이용이 늘면서 유료 방송을 해지하는 현상이 계속되고 있다는 분석이다.

시장조사업체 컨슈머인사이트가 국내 19세 이상 유료 방송 이용자 2만여 명을 대상으로 조사한 바에 따르면 유료 방송 이용자의 37%가 유료 방송을 해지하고 OTT 이용을 고려하고 있는 것으로 나타났다. 이유로는 ‘TV를 보는 일이 줄어서’(31%)와 ‘TV에 볼 만한 것이 별로 없어서’(30%)라는 답변이 가장 많았다.


