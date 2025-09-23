23∼26일 ‘아시아 기계·제조 산업전’ 킨텍스서 개최

‘아시아 기계·제조산업전’이 23일 경기 고양시 킨텍스에서 개막됐다. 왼쪽부터 디씨엠 이재서 회장, 효동기계공업 김동섭 회장, 대진볼트공업 오한일 회장, 인포마마켓한국 오세규 대표, 한국기계산업진흥회 조영철 회장, 하이젠알앤엠 김재학 회장, 현대로템 오준석 본부장.
하이젠알앤엠 김재학 대표가 ‘기계·로봇산업 발전유공(기계분야) 포상’에서 급탑산업훈장을 받았다. 수입에 의존하던 서보모터 국산화 및 모빌리티 구동모듈, 로봇액츄에이터 등을 개발해 전방산업 경쟁력 강화에 기여한 공로다.

대진볼트공업 오한일 대표는 은탑산업훈장을 수훈했다. 그는 42년 동안 기계산업의 핵심인 볼트 분야의 연구로 차별화된 품질을 확보해 수입대체 및 수출확대에 기여했다는 평가다.

산업포장은 공작기계 핵심부품인 에어베어링 개발한 알피에스 이동헌 대표, 헤비리프팅장비와 서포팅장비 등의 개발을 통한 조선소 공정개선으로 생산성 향상에 기여한 흥진티엔디 정양 회장, 가스터빈 정밀주조품을 국산화한 한국로스트왁스 정의석 대표 등 3명이 수상했다.

유공자 포상식은 ‘아시아 기계·제조산업전’ 개막행사와 함께 23일 경기 고양시 킨텍스에서 개최됐다. 코아미인포마마켓이 주최하고 산업통상자원부, 한국기계산업진흥회(KOAMI·회장 조영철·HD현대인프라코어 대표), 자본재공제조합이 후원하는 전시회는 오는 26일까지 열린다.


