합성생물학 기술 활용한 공동 연구 MOU 세포 단계서 피부 노화 늦출 신소재 개발

[헤럴드경제=전새날 기자] LG생활건강은 중국 합성생물학 원료 전문기업 블루메이지 바이오테크놀로지와 손잡고 차세대 ‘스킨 롱제비티(Skin Longevity·피부 장수)’ 연구에 나선다고 23일 밝혔다.

합성생물학은 효모와 박테리아의 유전자 및 세포를 재설계해 새로운 효능 물질을 만드는 첨단 생명공학 기술이다. 블루메이지는 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 히알루론산 원료 판매 1위 기업이다.

이번 협약은 피부 노화의 근본 원인을 해결할 핵심 소재를 연구, 개발하기 위해 추진됐다. LG생활건강의 R&D(연구·개발) 역량과 블루메이지의 합성생물학 기술을 결합시켜 혁신적인 뷰티 솔루션을 개발하는 데 중점을 둘 계획이다.

최근 글로벌 뷰티 업계의 노화 예방 연구는 주름 개선 같은 증상 완화를 넘어, 세포 수준에서부터 노화 속도를 늦추는 게 트렌드다. 세포 및 분자 수준의 손상, 염증, 미토콘드리아 기능 저하 등 노화 과정의 주요 생물학적 변화를 해결하는 관점에 초점을 맞춘다.

강내규 LG생활건강 CTO는 “이번 협력은 양사의 전문성을 결합해 혁신적인 안티에이징 제품을 선보일 중요한 기회”라며 “세계 최고 수준의 바이오 소재 연구 기업인 ‘블루메이지’와의 파트너십을 통해 글로벌 시장에서 기술 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.