한국형 도심항공교통 현실화 눈앞

울주군 길천리에 통합실증지 조성

울산시 울주군 상북면 길천리 일원 8만여㎡ 부지에 조성되는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM)’ 통합실증지 조감도. 수직이착륙장과 격납고 등이 들어선다. [울산시 제공]
[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 활주로가 필요 없이 수직 이착륙 이동으로 도시 교통 문제를 해결하는 ‘도심항공교통(UAM: Urban Air Mobility)’이 울산에서 가시화되고 있다. 도심항공교통은 전기동력·저소음 항공기, 수직 이착륙장 기반 차세대 첨단교통체계이다.

국토교통부는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 국가 연구개발 사업’을 지난해 추진해 내년까지 1단계로 1007억원을 들여 ▷항행·교통관리기술 ▷이착륙장(버티포트) 운용·지원기술 ▷안전인증기술 등 3개 분야 핵심기술을 개발하고 있다.

이 과정에서 울산시는 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발사업’에 대한 통합실증지에 선정됐다. 이에 따라 지난 22일 안효대 경제부시장 주재로 울산정보산업진흥원, 용역사 관계자, 외부 전문가가 참석한 가운데 그동안 진행한 ‘항공교통(UAM) 산업 육성 종합계획 수립 및 통합실증지 설계용역 보고회’를 가졌다.

회의에서는 도심항공교통(UAM) 실현을 위한 ▷안전성 확보 ▷배터리 성능 향상과 경량화 ▷화재 위험성 제거 등 제반 문제들이 토의됐다. 울산시는 이날 제기된 문제점에 대한 해결책을 마련해 미래 항공 모빌리티 발전전략과 운용 개념을 담은 종합계획을 완성한다.

활주로가 필요 없는 수직 이착륙 도심항공교통(UAM) 비행체 [인공지능(AI) 생성 이미지]
울산시는 도시 내에서 날아다니는 도심항공교통(UAM)에서 인근 도시를 잇는 RAM(Regional Air Mobility), 나아가 이를 모두 포함해 이동거리를 확장한 AAM(Advanced Air Mobility)을 지향해 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM)’의 선도 도시로서 입지를 굳힌다는 구상이다.

이동거리로 설명하면 UAM과 RAM이 100㎞ 전후이며, AAM은 200㎞ 이상이다. 울산시는 UAM을 조선·자동차·석유화학·이차전지 등 지역 주력산업과도 연계해 시너지를 창출하는 산업 생태계도 조성한다.

울산시는 이날 울주군 상북면 길천리 일원 8만여㎡ 부지에 조성되는 통합실증지 사업계획도 밝혔다. 오는 11월 착공해 내년 말까지 격납고와 관제센터, 지상 2층 규모의 자동 이착륙이 가능한 수직 격납형 이착륙장(버티포트)을 설치한다.

울산시는 이를 기반으로 인공지능(AI) 항행·교통관리, 안전인증 등 핵심 기술 개발과 검증에 나선다.

울산시 관계자는 “산업수도에서 ‘하늘길 교통 혁신 도시’로 체질을 전환해 미래 모빌리티 시장을 선점하고 시민들에게 혁신적인 교통을 제공하겠다”고 강조했다.


