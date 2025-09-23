국힘 정무위, 롯데카드 해킹 사태 간담회 개최 “악성 돈놀이 펀드 같다”…재발 방지 촉구 롯데카드 “피해자 18.4만명 리스크 차단”

[헤럴드경제=김진 기자] 국회 정무위원회 소속 국민의힘 의원들이 23일 롯데카드 해킹 사태와 관련해 간담회를 열고 대주주인 MBK 파트너스를 이끄는 김병주 회장의 국정감사 증인 출석을 촉구했다.

윤한홍 국회 정무위원장은 이날 오전 국회에서 진행된 ‘롯데카드 개인정보 유출사태 관련 피해자 보호 방안 및 재발 방지 대책 간담회’에서 “김병주 회장은 역시나 오늘도 참석하지 않았다”며 “오늘 간담회를 보면서 미흡한 점이 있으면 이어지는 국정감사에서 반드시 김병주 회장을 국회에 출석시킬 수 있도록 조치를 다하겠다”고 말했다.

정무위 야당 간사인 강민국 의원도 “이 대형사고 뒤에 홈플러스 사태의 주범인 사모펀드인 MBK가 있다”며 공정거래위원회 및 개인정보보호위원회 국정감사에서 김 회장에 대한 증인 채택을 예고했다. 강 의원은 “(김 회장이 )어떠한 피해자 대책을 갖고 있는지 지켜볼 것”이라며 “더불어민주당과 협의해 필요하다면 11월에 MBK만 단독으로 청문회도 개최할 생각”이라고 했다.

이날 간담회에 참석한 조좌진 롯데카드 대표이사는 “전체 개인 신용정보가 유출된 고객은 297만명”이라며, 총 세 차례에 걸쳐 해킹 피해가 발생했다고 설명했다. 이 중 가장 먼저 피해를 입은 28만명은 카드번호와 비밀번호, 카드 유효기간, CVC 등이 유출됐다고 부연했다.

조 대표는 “이 정보를 갖고는 실물카드를 만들 수 없어서 오프라인상 부정거래는 불가능하다”며 “ATM을 통한 현금서비스나 카드론을 받는 것도 불가능하다”고 했다. 조 대표는 “암호화된 카드번호가 주로 나갔다”며 “(온라인상에서도) 부정거래 사용이 불가능하다”고 했다.

아울러 조 대표는 “민감한 정보가 유출된 고객 28만명 중 66%인 18만4000명이 카드를 재발급하거나 비밀번호를 변경해 리스크가 차단된 상태”라며 “빠르면 이번 주, 늦어도 다음 주 중반까지 부정거래 사용 가능성 축소 준비 단계를 마무리할 것”이라고 했다.

국민의힘 의원들은 롯데카드의 미온적 대응을 강하게 질타했다. 김상훈 의원은 조 대표를 향해 “고객 입장에서는 이용했다는 자체만으로 본인들의 주민번호가 다 털린 정서적 피해가 있을 것”이라며 “실제 금전적 피해 가능성이 없다고 해명해선 될 일이 아니다”라고 지적했다.

또 김 의원은 “MBK파트너스를 이런 식으로 비하하긴 싫지만 ‘악성 돈놀이 펀드’ 같다”며 MBK파트너스가 국내 8개 카드사 중 정보보호 예산을 가장 많이 줄였다고 꼬집었다.

유영하 의원은 권기남 금융보안원 상무를 상대로 “금융보안원이 최고 등급으로 보안 인증을 한 지 이틀 만에 해커가 들어왔다. 카드사는 보안 튼튼하다고 믿었을 것 아니냐”며 “대국민 사과가 먼저”라고 했다.