- 광양 푸르지오 센터파크, 순천 생활권에 가격 경쟁력 갖춰

- 넉넉한 주차 공간 등 실수요 중심으로 설계, 계약 문의 잇따라

최근 순천시에 신규 공급된 단지들의 평당 분양가가 1,400만원을 훌쩍 넘자 순천 생활권을 누릴 수 있으면서 합리적인 가격을 갖춘 광양시 ‘광양 푸르지오 센터파크’에 수요가 몰리고 있다.

부동산R114 자료를 보면 지난해 전남 순천시 아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 1,461만원으로 5년 전(‘19년) 950만원 대비 약 53.79% 올랐다. 이를 국민평형(전용면적 84㎡)으로 환산하면 1억6,000만원 이상 오른 셈이다.

상황이 이렇자 순천 옆세권인 광양시 새 아파트로 갈아타는 수요가 늘고 있다. 예컨대 순천시 연향동 일원에 거주하는 K모 씨(40대)는 최근 ‘광양 푸르지오 센터파크’ 견본주택에 방문 후 계약을 진행했다. K모 씨는 “아이들이 성장하면서 보다 넓은 새 아파트로 이사하려는 계획이 있었는데, 최근 순천에 공급되는 단지들의 분양가가 상당히 높아 포기한 상황이었다”라며 “광양 푸르지오 센터파크는 순천 생활권을 그대로 누리면서 3년 전 분양가로 신축 브랜드 단지를 마련할 수 있는 기회인 데다 상품성도 좋아서 바로 계약을 결정했다”라고 말했다.

실제로 광양 푸르지오 센터파크는 쾌적한 주거 환경을 갖춘 공원형 아파트로 조성된다. 건폐율 16%로 동간 간격이 넉넉하고, 풍부한 녹지를 갖춰 단지 안에서 자연 환경을 누릴 수 있다.

또한, 단지 내에는 그린스퀘어, 물놀이터, 캠핑 포레스트 등 가족 친화형 커뮤니티 시설이 조성될 예정이며, 전 세대 개별 창고가 제공돼 실용성을 더했다. 특히, 마로산을 가까이 두고 봉화산, 구봉산, 동천 등 자연환경과 인접해 ‘숲세권’ 입지를 누릴 수 있다. 자연과 함께하는 삶과 도심 인프라의 편리함을 동시에 누릴 수 있는 점은 단지의 큰 장점으로 꼽힌다.

여유 있는 주차 시설도 계약자들에게 중요한 요소로 작용하고 있다. 최근 계약을 진행한 H모 씨는 “와이프 차량을 합쳐 총 2대의 차량을 보유하고 있는데, 현재 거주 중인 단지는 주가 공간이 부족해 주차 대수가 넉넉한 단지에 관심을 갖고 있던 상황”이라며 “광양 푸르지오 센터파크는 주차 여건이 우수했던 점이 굉장한 메리트였다”라고 말했다.

최근 단지 내 주차 공간 부족으로 인한 ‘주차 전쟁’은 날로 심화되고 있다. 자동차 보유 대수는 지속적으로 증가하고 있지만, 상당수 아파트들은 주차 공간이 턱없이 부족해 입주민들의 불편이 커지고 있는 상황이다. 올해 6월 13일 기준 전국 아파트 단지의 세대당 평균 주차대수는 1.05대에 불과하다. 2020년 이후 입주한 아파트들조차 평균 주차대수가 1.2대에 그치는 실정이다.

이로 인한 주차 공간 부족, 이중주차, 외부 차량 침입 등 다양한 문제들이 복합적으로 불편을 야기하고 있는 상황에서 주차 여건이 우수한 ‘광양 푸르지오 센터파크’는 입주 시 만족도가 매우 높을 것으로 보인다. 총 992세대 규모에 세대당 평균 1.41대의 넉넉한 주차공간을 확보했는데, 이는 전국 평균과 비교해 월등히 높은 수준으로 자가용 이용이 필수적인 지방 중소도시 거주 수요에 부합한 설계라는 평가다.

부동산 업계 관계자는 “차량 2대 이상을 보유한 가구가 점차 늘어나면서 주차공간은 더 이상 선택이 아닌 필수 인프라로 인식되고 있다”며, “특히 지방이나 교외 지역에서는 대중교통보다 자가용 중심의 생활권이 많기 때문에, 세대당 1.4대 이상 주차가 가능한 단지는 실거주뿐 아니라 자산가치 측면에서도 높은 평가를 받을 가능성이 크다”고 설명했다.

분양 조건도 실수요자 중심으로 설계됐다. 중도금 전액 무이자, 잔금 후 이자 지원 등 금융 혜택이 마련돼 있으며, 분양가는 주변 시세 대비 합리적인 수준으로 책정됐다. 여기에 발코니 확장 시 거실 대형 아트월이 기본으로 제공돼 상품 경쟁력도 높다.

생활 인프라도 뛰어나다. 광양IC를 통한 남해고속도로 진입이 용이해 순천, 여수, 동광양 등 인근 도시로의 접근성이 뛰어나며, 하나로마트(용강점), LF스퀘어 테라스몰, CGV, 전남도립미술관 등 다양한 쇼핑·문화시설이 인근에 있다. 또한, 인접한 순천 신대지구의 인프라까지 공유할 수 있어 더블 생활권을 갖추고 있다.

교육 환경도 우수하다. 용강초, 용강중이 도보권에 위치해 있으며, 광양중, 광양여중·고, 광양고 등 다수의 학교와 학원가, 시립도서관이 인접해 자녀 교육 여건도 뛰어나다.

한편, 광양 푸르지오 센터파크는 전라남도 광양시 광양읍 용강리 일원에 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 59~105㎡ 총 992세대로 공급되며, 2025년 12월 입주 예정이다. 견본주택은 전라남도 광양시 광양읍 인서리 일원에 위치해 있다. 자세한 사항은 전화 문의를 통해 확인할 수 있다.