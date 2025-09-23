[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 국제자동차연맹(FIA) 주관 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십(이하 포뮬러 E)’, ‘월드 랠리 챔피언십(FIA World Rally Championship, 이하 WRC)’을 모티브로 한 브랜드 컬래버레이션 필름을 온라인에 공개했다고 23일 밝혔다.

이번 브랜드 필름은 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 초고성능 타이어 기술력을 매개로, 포뮬러 E와 WRC의 레이싱 세계관을 하나로 연결해 한국타이어의 톱티어 모터스포츠 테크놀로지와 리더십을 직관적으로 전달하고자 기획된 프로젝트의 성과물이다.

영상에는 ‘DS 펜스케 포뮬러 E 팀(DS Penske Formula E Team)’ 소속 맥시밀리언 귄터 선수 및 ‘현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀(Hyundai Shell Mobis World Rally Team)’의 아드리안 포모 선수 등 현역 포뮬러 E, WRC 선수가 상대의 레이싱카에 탑승해 ‘엑셀 런던 서킷(ExCeL London Circuit)’에서 초고속 질주를 펼친다.

특히, 포뮬러 E와 WRC 대회 출전 차량인 ‘GEN3 에보(GEN3 Evo)’, ‘현대 i20 N Rally1(Hyundai i20 N Rally1)’에 각각 장착된 전기차 레이싱 타이어 ‘GEN3 에보 아이온 레이스(GEN3 Evo iON Race)’와 익스트림 전천후 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213(Dynapro R213)’를 속도감 있게 교차 노출하며 완벽한 퍼포먼스로 모터스포츠 한계를 뛰어넘는 초고성능 타이어 기술력을 감각적으로 담아냈다.

프로젝트에 참여한 귄터 선수는 “모터스포츠 커리어 첫 랠리 차량 경험에도 불구하고 한국타이어의 뛰어난 접지력과 주행 안정성에 대한 믿음이 있었기에 자신 있는 레이스를 펼칠 수 있었다”며 타이어 성능에 대한 높은 신뢰를 드러냈다.

포모 선수 역시 “고속 주행을 펼치는 동안 타이어가 강력한 접지력과 빠른 응답성을 일관성 있게 발휘한 덕분에 처음 경험한 포뮬러 E 레이스도 완벽하게 소화할 수 있었다”며 한국타이어의 기술력을 치켜세웠다.

이와 함께, 포뮬러 E의 공동 설립자이자 최고 챔피언십 책임자(CCO)인 알베르토 롱고는 “이번 브랜드 필름은 포뮬러 E와 WRC가 추구하는 혁신과 함께, 글로벌 모터스포츠 분야를 선도하는 전문 지식과 테크놀로지 확보에 매진하는 국제자동차연맹의 노력을 보여주기 위한 것”이라고 말했다.

한국타이어는 해당 브랜드 필름을 포함해 현장 비하인드 영상, 숏폼 형태의 콘텐츠 등을 글로벌 웹사이트, 유튜브, 인스타그램 등 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.

한편, 한국타이어는 포뮬러 E, WRC 등 국제자동차연맹 주관 월드챔피언십 2개 대회를 포함하여 글로벌 70여 개 모터스포츠 대회 레이싱 타이어 독점 공급 및 참가팀 후원에 나서며 전 세계 모터스포츠 팬들에게 ‘한국’ 브랜드의 혁신 테크놀로지와 프리미엄 가치를 널리 각인시키고 있다.

앞으로도, 모터스포츠 대회에서 확보한 데이터를 기반으로 본사 ‘테크노플렉스’, 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔’, 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링’ 등으로 이어지는 첨단 R&D 인프라를 활용한 기술력 강화에 매진하며 글로벌 초고성능 타이어 시장을 선도한다는 계획이다.