유럽당뇨병학회서 3개 ‘혁신 비만신약’ 비임상 공개 HM17321, ‘근육 증가·지방 감량·기능 개선’ 규명 투약한 비만 영장류 연구서 선택적 체지방 감량 재현

[헤럴드경제=최은지 기자] 한미사이언스 핵심 사업회사 한미약품이 세계 최초로 근육 증가를 실현하는 ‘신개념 비만 신약’의 작용 기전을 과학적으로 규명하며 글로벌 학회 무대의 중심에 섰다.

현재 시판된 GLP-1 기반 약물들은 근 손실이 불가피하다는 점에서 ‘HM17321’이 전세계 비만치료제 시장의 판도를 바꿀 ‘게임 체인저’로 기대되는 대목이다.

한미약품은 지난 15일(현지시간)부터 나흘간 오스트리아 빈에서 열린 ‘제61회 유럽당뇨병학회(EASD 2025)’에서 차세대 비만치료 삼중작용제(LA-GLP/GIP/GCG, HM15275)와 신개념 비만치료제(LA-UCN2, HM17321), 경구용 비만치료제(HM101460) 등 3개 비만 신약에 대한 6건의 비임상 연구 결과를 발표했다.

전해민 한미약품 R&D센터 임상이행팀장(상무)은 구연 세션에서 HM17321을 투약한 동물 모델의 근육 단백체 연구를 통해 분자생물학적으로 근육 증가 기전을 규명하고, 대사 적응을 통한 혈당 조절 효과를 입증한 결과를 발표했다.

이번 발표에서 HM17321이 mTOR(라파마이신 표적 단백질) 경로 활성화와 당분해 의존 대사 적응을 통해 근 성장을 유도한다는 연구 데이터가 공개됐다. 한미 연구진은 HM17321이 근육 내 조절 T세포 활성화를 통해 근세포 기원인 ‘위성 세포(satellite cell)’의 분열과 분화를 촉진한다는 결과를 확인했다. 이는 HM17321이 웨이트 트레이닝의 생리적 근육 증가 메커니즘을 차용해 근성장을 유도함을 시사하는 것은 물론, 잠재적 독성 위험이 낮고 근육의 양적·기능적 개선을 기대할 수 있음을 나타낸다.

한미약품 관계자는 “이번 기전 연구를 통해 계열 내 최초 신약의 도전 과제인 동물-인간 재현성 문제를 극복하며 임상 성공 가능성을 한층 끌어올렸다”고 설명했다.

한미약품은 차세대 비만 신약 ‘HM15275’에 대한 새로운 연구 결과도 발표했다. 삼중작용제 HM15275는 25%에 이르는 위 절제 수술을 능가하는 체중 감량 효과를 지향한다. 또한 신체의 대사 최적화 기전을 통해 근 손실을 최소화함으로써 개선된 체중 감소 질(quality)까지 기대할 수 있다. GLP-1 수용체 결손 동물을 활용한 연구에서는 HM15275가 기존 비만 치료제인 세마글루타이드(위고비)와 터제파타이드(젭바운드, 마운자로) 대비 월등한 체중 감소 효능과 함께 혈당 개선 효과를 나타냈다는 데이터를 공개했다.

한미약품은 경구용 저분자 GLP-1 수용체 작용제에 대한 초기 연구 성과도 발표했다. 이번 학회에서 처음 공개된 HM101460은 지속적인 약효 발현 가능성을 높이는 G-단백질 편향 활성을 나타냈으며, 초기 개발 단계에서 연구 방향성을 확인했다는 점에서 의미가 있다.

최인영 R&D센터장(전무)은 “한미의 비만 신약 H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline) 프로젝트는 6개 영역의 파이프라인으로 구축돼 현재 시판된 약물들의 한계를 정면으로 보완하고 새로운 치료 패러다임을 제시하는 종합적 솔루션”이라며 “차별화로 무장한 전방위 혁신 파이프라인을 토대로 글로벌 헬스케어 시장에서 ‘비만 치료의 새로운 이정표’를 확립해 나가겠다”고 말했다.