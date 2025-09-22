[헤럴드경제=한지숙 기자] 제2차 세계대전 당시 일본군 731부대의 생체실험 만행을 고발한 중국 영화 ‘731’이 개봉하자마자 역대 흥행 기록을 갈아치우며 파장을 일으키는 가운데, 반일정서가 고조되면서 중국에 거주하는 일본인들이 불안에 떨고 있다.

일본 아사히신문, 중국 신화통신 등 외신에 따르면 ‘731’은 지난 18일 개봉 첫날 박스오피스 수익 3억 위안(약 585억원)을 돌파했다. 총상영 횟수는 25만 8000회로, 기존 최고 기록인 ‘너자2’를 제치고 역대 중국 영화 개봉 첫날 최고 흥행 순위 1위를 기록했다.

‘731’은 제2차 세계대전 당시 일본군이 중국 동북 지역에서 자행한 생체실험과 그로 인한 희생을 고발하는 내용이다. 영화는 3000명 이상의 중국인, 한국인, 러시아인 등이 악명 높은 731부대에 의해 희생됐다는 역사적 사실을 바탕으로 제작됐다.

영화는 애초 7월 31일 개봉 예정이었지만, 중일간의 만주사변 기념일인 9월 18일로 연기됐다. 중국에서는 매년 만주사변 발발일을 기념하고 각지에서 ‘국치(國恥)를 잊지 말자’는 의미로 방공 사이렌을 울리는데, 반일 정서가 고조되는 시기에 맞춰 개봉을 택한 것이다.

개봉 첫날 현지 관람객들은 충격을 받았다는 반응이다. 일본 아사히신문은 “영화가 시작되자 눈물을 훔치는 사람들도 있었다”며 “남편과 함께 영화를 본 40대 중국인 여성은 ‘일본인들은 너무 잔인하다. 용서할 수 없다’며 목이 멘 듯 말했다”고 전했다. 또 다른 50대 중국인 여성은 “만약 중국인이라면 일본에 가서는 안 된다. 이 역사를 기억해야만 한다”고 했다고 아사히는 보도했다.

주중 일본인들은 반일 감정 고조 가능성을 우려하고 있다. 주중 일본대사관은 현지 일본 교민들에게 외출 시 주의할 것을 당부했다.

중국 각지 일본인 학교는 18일 경계를 강화했다고 일본 산케이신문이 전했다.

지난해 이 무렵 일본 초등학생 남자 아이가 등굣길에 중국 남성이 휘두른 칼에 찔려 사망한 광둥성 선전에 있는 일본인 학교는 19일 안전 등을 이유로 휴교했다. 베이징, 상하이, 장쑤성 쑤저우시 일본인 학교는 온라인 수업으로 전환했다. 쑤저우에선 지난 7월 아이와 함께 걷던 일본인 여성이 습격을 당해 부상을 입는 사건이 일어났다.

주중 일본대사관은 현지 일본 교민들에게 중일 역사와 관련한 날에는 반일 감정 고조에 특히 주의할 필요가 있다며, 외출 할 때 일본어를 큰 소리로 사용하지 말고, 일본인임을 드러내는 옷차림을 최대한 피할 것을 당부했다.