[헤럴드경제=이원율 기자]적당한 음주가 외국어 실력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나와 주목된다.

18일(현지시간) 영국 매체 데일리메일에 따르면 영국 배스대학 연구팀이 네덜란드어를 배운 적 있는 독일인 50명을 대상으로 ‘음주와 외국어 능력’ 상관 관계를 실험해보니 이런 결과를 얻을 수 있었다.

당시 연구팀은 참가자들에게 소량의 알코올 음료 또는 무알코올 음료를 준 뒤 네덜란드어로 대화를 하게 했다.

관찰해보니 술을 마신 참가자들이 더 정확한 발음을 구사하는 것을 볼 수 있었다.

연구팀은 술이 언어 불안을 완화해 외국어 유창성을 높일 수 있다고 설명했다.

이들은 이번 연구로 올해 ‘이그노벨 평화상’을 받을 수 있었다.

한편 이그노벨상은 매년 미국 하버드대에서 열린다. 사람들을 웃게 만드는 동시에 생각할 거리를 주는 기발한 연구에 수여한다.

시상 분야는 물리학·화학·의학·문학·평화·심리학 등 일반 노벨상과 유사한 학문 영역을 비롯, 해당 연도의 특이한 주제에 맞춰 농학·영양학·생물학 등으로 확대될 수 있다.

가령 일본 농업·식품산업기술종합연구기구의 고지마 도모키 연구팀은 소에 얼룩말 무늬를 그리면 파리가 덜 달라붙는다는 연구 결과로 이그노벨상을 받았다.

또, 윌리엄 빈 박사가 35년간 자신의 손톱 성장 속도를 꾸준히 기록, 분석한 연구는 이그노벨상 중에서도 문학상을 수상했다.

냄새 나는 운동화를 중화하는 신발장을 개발한 인도 연구진은 이그노벨상 공학상, 엄마가 마늘을 먹으면 아기가 더 오래 젖을 먹는다는 사실을 밝힌 연구진은 소아과학상을 받았다.