“더 많이 사지 못해 후회” 반면…버핏은 미국 시장경제 예찬

[헤럴드경제=이원율 기자]책 ‘부자 아빠 가난한 아빠’를 쓴 로버트 기요사키가 과거 비트코인을 “더 많이 사지 않은 것을 후회한다”고 밝혀 주목된다.

19일(현지시간) 가상자산 전문 매체 코인 텔레그래프에 따르면 기요사키는 최근 비트코인 콜렉티브의 공동 창립자 조던 워커가 진행한 팟캐스트에 출연, 비트코인을 6000달러대에 첫 매수했으며 현재 60BTC를 보유 중이라며 이같이 밝혔다.

그는 “임대 수익으로 금, 은, 석유, 비트코인, 이더리움을 계속 매수하고 있다”고 했다.

기요사키는 “학교와 교수들이 아이들에게 가짜 돈을 위해 일하라고 세뇌 중”이라며 “가난한 사람들은 진짜 돈이 무엇인지 몰라 가난하다. 학교에 가 좋은 직장을 얻고 열심히 일하고 절약하며, 결국 형편없는 투자 상품이 채워진 401(k)(미국의 확정기여형 기업연금)에 돈을 붓는 게 우리 사회가 가르치는 방식”이라고 했다.

그는 이런 방식은 부를 보장하지 않고, 인플레이션에 취약한 법정 화폐에만 의존하면 진정한 부를 이룰 수 없다고 주장했다.

그 대신 금과 은, 비트코인 등 실물 자산을 보유하라고 권했다.

기요사키는 지난 4월 비트코인이 향후 100만달러에 도달할 것이라고 전망했다.

그는 “이들 자산이 단기적으로 가격 조정을 거칠 것”이라며 “하락 시 추가 매수를 할 계획”이라고 했다.

한편 ‘투자의 귀재’ 워런 버핏은 반대로 비트코인과 금 투자에 비판적 견해를 보인 바 있다.

버핏은 최근 출간한 워런 버핏 바이블(에프엔미디어)에서 “비관론자들은 미국의 문제에 대해 끝없이 떠들지만, 나는 외국으로 이민을 가려는 사람을 한 번도 본 적이 없다”며 “미국의 전성기는 아직 시작되지 않았고, 미국 시장 경제에 뿌리박힌 활력은 계속 마법을 발휘할 것”이라고 했다.

버핏은 비트코인과 금 투자에 대해선 “아파트에서는 임대료가 나오고 농지에선 식량이 나오지만 비트코인에선 아무것도 나오지 않는다”며 “금 또한 용도가 많지 않고 산출물도 나오지 않는다”고 했다.