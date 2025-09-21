양측 모두 “어색함 깨는 방문”

[헤럴드경제=신현주 기자] 6년 만에 중국을 방문한 미국 하원 대표단이 21일(현지시간) 중국의 이인자인 리창(李强) 국무원 총리를 만났다. 이들은 양국 간 관계 안정화의 필요성에 대해 의견을 교환했다.

로이터통신에 따르면 리 총리는 이번 방문에 대해 서먹하거나 어색한 분위기를 바꾸는 ‘아이스브레이킹’ 방문이라고 표현했다.

대표단 단장인 민주당 소속 애덤 스미스 미국 연방하원의원은 리 총리에게 “중국과 미국 양측 모두가 관계 강화를 위해 할 일이 있다는 점을 우리 양측 모두 인정할 수 있다”며 “미국 연방하원 대표단 방문이 7년, 6년 만에 이뤄지는 관계는 안 된다”고 말했다. 이어 “우리는 이런 부류의 상호교류를 더 해야만 하며, 우리는 총리 말대로 이것이 얼음을 깨뜨리고 이런 상호교류를 더 많이 하는 계기가 되기를 희망하고 있다”고 말했다.

스미스 의원은 워싱턴주를 지역구로 두고 있다. 하원 군사위원회 위원장을 지냈으며 현재는 위원회 민주당 측 간사다.

미국 하원의원 대표단의 중국 방문은 2019년 이후 처음이다. 2020년에는 코로나19 대유행으로 공식적 대표단 방문이 불가능해졌으며, 코로나19가 세계 전역에 퍼지고 바이러스의 기원을 둘러싼 논란이 불붙으면서 양국 관계가 급격히 악화했다. 대표단에는 미국 양대 정당인 공화당과 민주당의 의원들이 모두 참여했다.

지난 19일에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 약 3개월 만에 통화했다. 양국은 무역 갈등, 반도체 칩에 대한 미국의 대중 수출 제한, 틱톡의 소유권 문제, 남중국해에서 중국의 활동, 대만 문제 등을 둘러싸고 관계가 악화된 가운데 관계 개선의 계기를 모색했다고 로이터는 설명했다.