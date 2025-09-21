[헤럴드경제=이원율 기자]외화벌이를 위해 러시아 극동 지방에 파견된 북한 노동자들이 러시아군과 계약을 맺고 러시아군에 입대했다고 교도통신이 우크라이나 국방 당국을 인용해 21일 전했다.

우크라이나 국방부 정보총국이 러시아 내 정보 활동을 벌인 결과를 보면, 북한 노동자 수백명이 지난 7월께 우크라이나 인근 쿠르스크주 러시아군 기계화 여단과 해병대 등에 배치된 상황이다.

이들이 실전에 참여했는지 여부는 아직 확인되지 않았다.

우크라이나 당국은 향후 우크라이나 영토에서 벌어질 전투에 이들이 가담할 가능성도 있을 것으로 보인다고 교도는 보도했다.

다만 북한과 러시아 측은 북한 노동자의 러시아군 입대를 공식적으로 인정하지 않고 있다고 이 매체는 전했다.

유엔 안전보장이사회는 핵과 미사일을 개발하는 북한에 제재를 가해 북한 노동자의 해외 취업을 금지하고 있지만, 중국과 러시아는 북한 인력을 받아들이고 있는 것으로 전해졌다.

교도는 러시아와 중국 내 파견된 북한 노동자가 현지에서 집단 생활을 하며 감시를 받는 게 일반적이라는 점에서 이들의 러시아군 입대를 북한 당국이 지시했거나 용인했을 가능성이 크다고 설명했다.

그러면서 “현재 규모라면 군사적 영향이 제한적일 것으로 보이지만, 러시아군은 병사 부족분을 채울 수 있다”며 ‘북한도 노동자가 러시아군으로부터 받는 보수에 따른 외화벌이를 기대할 수 있다. 입대자가 더 늘어날 수도 있다“고 했다.

교도는 북한군 병사가 러시아 서부 방위 임무에 종사하는 상황에서 양측이 이번 조치를 계기로 군사 협력도 더욱 강화할 수 있다고 내다봤다.

우크라이나 측은 일련의 동향에 경계를 강화 중이라고 교도는 전했다.

북한은 이들과 별개로 약 1만5000명 병력을 러시아에 보낸 것으로 알려졌다.

미국의 북한 전문 매체 NK 뉴스가 최근 프리드리히 나우만 재단의 보고서를 인용해 보도한 내용에 따르면 북한이 지난 2023년부터 러시아에 제공한 포탄과 로켓, 중화기, 병력의 시장 가치는 최대 98억 달러(약 13조5700억원)로 추산된다.