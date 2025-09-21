[헤럴드경제=신현주 기자] 월요일인 22일은 전국에 구름이 많을 것으로 보인다. 내륙을 중심으로 일부 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 12∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도다.

오전에는 제주도 일부 지역에 가끔 비가 내리겠다. 새벽부터 아침 사이에 중부 내륙과 경북권 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있을 것으로 보인다. 차량 운행 시 감속 운행해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준이 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.5∼3.5m로 예상된다.

서해 남부 남쪽 먼바다와 남해 서부 먼바다, 제주도 해상에는 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다. 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리에 특히 유의해야 한다.