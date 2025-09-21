국민의힘에 “내란옹호·대선불복 세력 ‘장외투정’”

[헤럴드경제=신현주 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 21일 국민의힘의 장외 투쟁을 ‘장외 투정’이라고 비꼬았다.

정 대표는 이날 SNS(사회관계망서비스)에 “국회는 야당의 장소이고, 국감은 야당의 시간”이라며 “국민의힘의 장외 투쟁은 내란옹호·대선불복 세력의 ‘장외 투정’”이라고 지적했다.

정 대표는 “가출한 불량배를 누가 좋아하겠느냐”며 “‘윤어게인’ 내란 잔당의 역사 반동을 국민과 함께 청산하겠다”고 강조했다.

국민의힘은 이날 오후 동대구역 광장에서 민주당이 추진하는 내란전담재판부 설치와 언론·사법 개혁, 특검 수사의 부당성을 알린다는 명분으로 정부·여당 규탄 집회를 열었다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 집회에서 정 대표를 “반헌법적인 정치테러 집단의 수괴”라고 지칭했다. 장 대표는 “지금 대한민국은 이재명 한 사람을 위한 나라가 됐다. 이재명이 국민 위에, 헌법 위에 군림하고 있다”고 했다.

이에 정 대표는 SNS에서 장 대표 발언 관련 기사 제목을 공유하며 “장동혁, 애쓴다”며 “밥은 먹고 다니냐”고 비판했다.