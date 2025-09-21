[헤럴드경제=이원율 기자]서울시는 한강버스 탑승객이 정식운항 3일차에 1만명을 돌파했다고 21일 밝혔다.

서울시에 따르면 지난 18일 정식운항에 나선 한강버스의 누적 탑승객은 이날 오후 6시 기준 1만14명이다.

팔당댐 방류 증가로 인한 한강 수위 상승으로 운항을 멈춘 20일을 빼고 이날까지 3일간의 숫자다.

한강버스는 정식운항 첫날 상·하행 기점인 마곡과 잠실에서 첫차(11시)가 양방향 모두 만석으로 출발했다.

일별 탑승객 수는 18일 4361명, 19일 2696명, 21일 2957명이다.

구간별 평균 탑승객은 156명이었다. 평균 좌석 점유율은 80.1%였다.

첫날 탑승객 71명이 자율적으로 참여한 만족도 조사 결과, 쾌적한 실내 공간에 만족한다는 답변이 82%로 가장 높았다.

이어 편안한 좌석(77%), 안정적 운항(70%) 등에 대해서도 높은 만족도를 보였다.

서울시는 한강버스가 이동 수단 역할을 하는 동시에 시민에게 아름다운 풍광을 안기는 ‘치유’ 기능도 갖췄다고 설명했다.

한강버스 선실 외부로 가면 여의도 랜드마크인 63빌딩, 파크원부터 한강철교, 노들예술섬 등 서울 명소를 살펴볼 수 있다.

해 질 녘 노을 진 한강과 어두운 밤을 밝히는 야경도 볼 수 있다.

여의나루역 ‘러너스테이션’에서 옷을 갈아입고 여의도~마곡 구간을 달린 뒤 한강버스를 타고 여의도 선착장으로 돌아오거나 마곡이나 잠실에서 자전거를 들고 한강버스에 올라 여의도 선착장에서 내려 라이딩도 할 수 있다.

라면체험존, 치킨 등을 갖춘 7곳 한강버스 선착장도 외국인 관광객에게 인기라고 서울시는 설명했다.

현재 한강버스는 마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실 28.9km 구간을 상하행 7회씩 총 14회(첫차 11시) 운항하고 있다.

소요 시간은 마곡에서 잠실까지 127분이다. 여의도에서 잠실까지는 80분이다.

추석 연휴 이후인 다음달 10일부터는 출퇴근 시간 급행노선(15분 간격)을 포함, 평일 기준 왕복 30회로 증편한다.

평일 오전 7시, 주말에는 오전 9시30분에 출발해 오후 10시30분까지 운행할 계획이다.

이용요금은 1회 3000원이다. 기후동행카드를 쓰면 횟수 제한 없이 탑승할 수 있고, 대중교통 환승할인도 받을 수 있다.

실시간 운항 시간표, 잔여 좌석 수 등 운항 정보와 기상 상황에 따른 선박 결항 정보는 주요 모빌리티 앱에서 실시간으로 볼 수 있다.