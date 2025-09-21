[헤럴드경제=이원율 기자]상황에 따라선 최장 열흘간 이어질 수 있는 10월 추석 연휴를 앞두고 국내외 여행 수요도 높아질 것으로 보인다.

이와 관련, 일본과 베트남이 인기 여행지의 ‘강자’로 자리매김을 하는 한편, 대만과 미국이 새롭게 뜨는 관광지로 주목받는 모습이다.

19일 놀유니버스는 투숙·이용일 기준 10월3일부터 12일까지 자사 플랫폼 NOL, NOL 인터파크투어, 트리플의 예약 데이터를 분석한 결과를 발표했다.

이에 따르면 이번 연휴 기간 해외 항공권 예약 건수는 전년 동기 대비 37% 늘었다.

노선별로는 오사카·후쿠오카·나리타(도쿄)가 상위 1~3위에 올랐다. 해외 숙소 또한 일본과 베트남이 지난해에 이어 나란히 예약 1,2위를 찍었다.

올해는 대만과 미국이 새로운 연휴 여행지로 주목을 받는 분위기다.

대만은 해외 숙소 예약 3위를 차지했다. 특히나 타이베이행 항공권 예약 건수는 전년 대비 78% 급증하는 모습을 보였다.

미국도 숙소 예약이 2.3배가량 늘어나 해외 숙소 예약 4위에 오르는 등 장거리 여행의 선택지가 넓어지는 흐름을 보였다.

이번 연휴 대만 관광을 계획 중인 대학생 최모(22·여) 씨는 “최근 대만 영화와 드라마를 무척 흥미롭게 봤다”며 “마음 같아선 드라마 속 등장인물이 입은 교복을 챙겨 촬영지를 걷고 싶지만, 부모님과 함께 가는 만큼 고민을 해봐야 할 것 같다”고 했다.

같은 기간 미국 뉴욕을 찾을 예정인 직장인 나모(39) 씨는 “직장 동료들과 얘기하던 중, 비교적 길게 갈 수 있는 기회니 비행기 값을 따져 효율적인 곳으로 가도 좋겠다는 결론이 지어졌다”며 “아내에게 제안했고, 그렇게 함께 갈 예정”이라고 했다.

국내 여행 수요도 늘었다. 국내 숙박 예약 건수는 전년 연휴와 비교해 65% 증가했다. 지역별로는 강원특별자치도가 전체 예약의 18%를 차지해 1위였다.

놀유니버스 관계자는 “긴 연휴를 배경으로 여행지는 세분화되고 숙박 형태는 다채로워지고 있다”며 “소비자 선택 기준이 한층 다양해진 점이 이번 트렌드의 핵심”이라고 했다.