[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 통화 후 내년 초 중국 방문에 합의했다고 밝힌 일과 관련, 대만 문제가 관건이 될 수 있다는 일본 언론 분석이 나와 주목된다.

요미우리신문은 “미국과 중국의 교섭이 당분간 격화될 듯하다”며 “트럼프 대통령의 방중 실현에는 장애물이 있다”고 21일 전했다.

이 매체는 트럼프 대통령과 시 주석 통화 후 양측이 발표한 내용을 볼 때, 안보 분야의 최대 현안인 대만 문제가 거론되지 않은 점을 거론했다.

아울러 중국이 트럼프 대통령의 중국 방문 조건으로 ‘대만 독립을 지지하지 않는다’는 미국 정부 발표를 원하고 있다고 시진핑 정권 내부 사정을 아는 소식통을 인용해 보도했다.

앞서 미국 국무부는 트럼프 2기 행정부 출범 직후인 지난 2월 ‘대만과의 관계에 대한 팩트시트’에서 “대만 독립을 지지하지 않는다”는 문구를 삭제했다.

이는 그간 ‘하나의 중국’ 준수를 요구한 중국을 자극하는 일이었다.

요미우리는 “중국과 ‘거래’를 추구하는 트럼프 대통령은 군사 지원 승인을 미루는 등 대만에 대한 관여를 줄이려는 조짐을 보인다”며 “이를 호기로 보는 중국이 (트럼프의)양보를 더 끌어내려 할 가능성이 있다”고 전했다.

아울러 이 신문은 정체 상태에 놓인 무역 협상도 트럼프 대통령의 중국 방문에 걸림돌이 될 수 있다고 언급했다.

니혼게이자이신문(닛케이)도 트럼프 대통령의 연내 방중이 실현되지 않은 데 대해 양국 무역 협상이 난항을 겪고 있는 점이 반영된 것이라고 설명했다.

한편 트럼프 대통령과 시 주석은 한국에서 내달말 개막하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만날 예정이다.

APEC계기 미중 정상의 만남이 정식 회담이 될지, 약식 회동이 도리지는 현재로는 미지수다. 다만 트럼프 2기 출범 후 트럼프 대통령과 시 주석 간 첫 대면 회담이 한국에서 이뤄질 가능성은 큰 것으로 보인다.