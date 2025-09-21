머스크 등 신세력 ‘유지’ vs 배넌 등 구세력 ‘축소’ 주장 트럼프, 신세력 편 들었지만 수수료 대폭 인상…입장 선회

[헤럴드경제=신현주 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 측근이 ‘H-1B’ 비자(미국 내 전문직 취업이 가능한 비자)를 두고 수개월째 갈등 양상을 보이고 있다.

트럼프 대통령은 최근 ‘H-1B’ 비자의 수수료를 기존의 100배인 10만 달러(1억4000만원)로 인상했다. 트럼프 대통령 측근은 트럼프 대통령의 2기 집권이 시작되기 전부터 H-1B 비자 문제에 대해 정반대 의견을 밝혀왔다.

친트럼프 인사 중 ‘정부효율부(DOGE)’의 공동수장을 맡았던 바이오제약사 ‘로이번트 사이언시즈’의 창업자 비벡 라마스와미와 전기자동차 업체 ‘테슬라’의 최고경영자(CEO)인 일론 머스크는 이 제도에 호의적 입장을 밝혀왔다. 두 사람은 테크업계 출신이라는 공통점이 있다. 이들은 테크 분야 미국 대기업들이 이 비자를 이용해 외국인 근로자들을 초청해 근무시키는 관행을 유지하는 것이 불가피하다는 입장이었다.

특히 머스크는 본인이 H-1B 비자 덕택에 미국에서 일할 기회를 잡았다는 점을 강조했다. 지난해 12월에 본인이 최대주주인 소셜 미디어 X에서 H-1B 비자에 관해 부정적 발언을 한 사람에게 욕설 표현을 포함해 거센 반박을 한 적도 있다. 머스크는 “내가 스페이스X, 테슬라, 그리고 미국을 강하게 만든 수백개의 다른 기업들을 만든 수많은 핵심 인물과 함께 미국에 있는 이유는 H-1B 비자 덕택”이라고 말했다.

그는 “(H-1B 비자는) 망가졌고 대규모 개혁이 필요하다”면서도 H-1B 근로자에게 지급해야 하는 최소 급여 기준을 대폭 높이고 H-1B 지위를 유지하기 위한 비용을 올리는 방식으로 문제를 해결할 수 있다고 말했다.

머스크는 1995년 스탠퍼드대 대학원에 입학허가를 받고 미국으로 갔으나, 실제로는 대학원에 등록하지 않고 취업을 거쳐 창업전선에 뛰어들었다. 그는 미국에 교환학생·방문연구원·교환교수 등을 위한 ‘교환방문자(J-1)’ 비자로 가서 체류하다가 취업을 통해 H-1B 비자를 발급받았다. 그 덕분에 미국에 머무를 수 있었던 것으로 알려졌다.

인스타그램 공동창업자이며 인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 최고제품책임자(CPO)가 된 마이크 크리거도 H-1B 비자를 계기로 미국에 자리를 잡은 테크업계 인사다. 브라질 태생인 그는 스탠퍼드대에서 학사와 석사학위를 받았다. 크리거는 초기 인스턴트 메시징 플랫폼 ‘미보’에 취업해서 H-1B 비자를 받아 미국에 계속 머무를 수 있었으며, 만약 그러지 못했더라면 인스타그램 창업도 불가능했을 것이라고 말해왔다.

반면 트럼프 대통령을 집권 1기 이전부터 지지해오던 이른바 ‘마가(MAGA)’ 인사 중에는 H-1B 비자를 반대하는 이들이 많다. H-1B 비자가 미국인들의 일자리를 뺏는다는 주장이다.

트럼프 1기 때 백악관 수석전략가를 지낸 우파 논객 스티브 배넌은 지난해 12월 그의 ‘워 룸’ 팟캐스트에서 H-1B 비자가 실리콘밸리 대기업들에 의한 “사기”라고 비판했다. 그는 “(H-1B 비자는) 미국 일자리를 뺏어가는 일이며 사실상 저임금 노예계약으로 종노릇을 강요하는 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령도 당초 H-1B 비자와 관련해서는 머스크를 비롯한 신흥 지지층의 손을 들어줬다. 로이터통신은 이번 수수료 대폭 인상을 두고 “트럼프 대통령의 유턴”이라고 평했다.

한편 회계연도별로 연간 신규 비자 쿼터는 6만5000건이고 여기 더해 미국 대학에서 석사 이상 학위를 취득한 외국인들을 위한 추가 쿼터 2만 건이 더 있어 도합 연간 쿼터는 8만5000건이다. 다만 고등교육기관이나 비영리 연구기관 등 일부 고용주들은 쿼터에서 제외되며 다른 예외도 있다.

매년 H-1B 비자 신규 신청자 수는 쿼터보다 훨씬 많다. 배정은 추첨으로 이뤄진다.

올해 1월 이민자 옹호 단체 ‘FWD.us’의 추산에 의하면 현재 미국에 머무르고 있는 H-1B 비자 보유자는 약 73만명이다. 이는 미국 전체 피고용인 수(올해 9월 기준 1억6300만명) 대비 0.45% 수준이다. 미국 전체에서 고용된 사람 중 H-1B 비자를 받아 고용된 사람은 200명 중 한 명꼴에도 못 미친다는 의미다.

H-1B로 미국에서 일하는 근로자 중 압도적 다수는 인도 출신이다. 미국 국토안보부(DHS)와 미국 이민국(USCIS)이 미국 의회에 제출한 보고서에 따르면 2024 회계연도에 H-1B 비자 청원이 승인된 전문직 근로자 39만9천395명의 출생 국가를 따져볼 때 인도가 28만3397명으로 71.0%를 차지했다. 2위인 중국(4만6680명, 11.7%)보다 훨씬 많았다.

한국 출신은 5위로, 총 3983명(1.0%)이었다. 필리핀(5248명, 1.3%, 3위), 캐나다(4222명, 1.1%, 4위)와 비슷했다. 멕시코, 타이완, 파키스탄, 브라질, 나이지리아가 출신 국가 6∼10위였고, 각각 1% 미만이었다.

이 집계는 신규고용(전체 승인 건수의 35%)뿐만 아니라 체류기간 연장(25%), 내용 수정(24%), 고용주 변경(16%) 승인까지 포함한 수치다.

근로자의 직업으로 보면 ‘컴퓨터 관련’이 63.9%로 과반이었다. 이후 ‘건축·엔지니어링·측량’이 10.2%, ‘교육’이 6.0%, ‘행정적 특화직’이 5.4%, ‘의학·건강’이 4.2%, ‘수학과 물상과학’이 2.8%, ‘생명과학’이 1.9%, ‘관리자와 임원’은 1.7%, ‘기타 전문·기술·관리직’이 1.2% 순이다. ‘사회과학’은 1% 미만이었다.