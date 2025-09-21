[헤럴드경제=이원율 기자]배우 고아성이 부산국제영화제 공식 상영작을 본 이재명 대통령에게 감사 인사를 표했다.

고아성은 20일 사회관계망서비스(SNS)에 “이렇게 작은 영화를 찾아주시다니 감사합니다 대통령님”이라는 글과 함께 사진을 올렸다. 빨간색의 하트 모양, 두 손을 모으고 있는 이모티콘도 함께였다.

사진 속 고아성은 정장 차림의 이 대통령과 악수를 하고 있다.

이 대통령은 이날 오후 김혜경 여사와 함께 제30회 부산국제영화제(BIFF)를 찾아 해운대구에 있는 영화의 전당에서 부산국제영화제 공식 상영작 ‘극장의 시간들’을 관람했다.

고아성이 출연한 ‘극장의 시간들’은 한국 독립영화인 이종필 감독의 ‘침팬지’와 윤가은 감독의 ‘자연스럽게’를 앤솔로지 형식으로 엮은 작품이다.

이 대통령 부부는 영화 관람 후에는 감독, 배우들과 함께 ‘관객과의 대화’에도 참여했다.

강유정 대변인의 서면 브리핑 등에 따르면 이 대통령은 이날 객석에 앉아 이 감독과 배우 김대명, 고아성 등이 영화에 대한 대화를 나누는 것을 지켜봤다.

이 대통령은 이 감독에게 “재미있게 봤다. 제작비가 적었다는데 얼마였는가”라고 물었고, 이 감독이 “7000만원 정도다. 돈은 항상 부족하다. 제작비 안에서 잘해야 한다”고 하자 “응원한다. 조금 더 관심을 갖도록 하겠다”며 격려했다.

한편 이날 이 대통령은 영화 산업 지원에 대한 정부의 의지를 적극적으로 피력하기도 했다.

이 대통령은 “영화는 일종의 종합예술인데 여기에 생계를 의존하는 사람도 상당히 많아 하나의 매우 큰 산업이라고 생각한다”며 “최근 한국 영화 제작 생태계가 매우 나빠지고 있다는데, 정부가 영화 산업을 근본에서부터 튼튼하게 성장하도록 충분히 지원하고 관심을 갖겠다”고 했다.

강 대변인은 서면 브리핑에서 “대통령 내외의 영화제 참석은 우리 영화 산업과 영화인들을 향한 각별한 관심과 애정을 보여주는 것”이라며 “영화산업과 영화제에 대한 각별한 관심과 지원 의지를 밝힌 것”이라고 했다.