경주에 한수원 월성본부 제작 현수막 논란

[헤럴드경제=신현주 기자] 김민석 국무총리는 21일 한국수력원자력 월성원자력본부가 경북 경주에 부착한 현수막 속 표현이 논란이 되자 “경위를 확인하겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 SNS(사회관계망서비스)에서 “한수원 월성본부가 제작해 경주 시내 여러 곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다”며 한 언론 보도를 소개했다.

기사 속 사진에는 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요’, ‘이번 벚꽃 마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아’ 등의 문구가 적힌 월성본부 명의 현수막이 경주 시내에 부착된 모습이 담겼다.

김 총리는 특히 ‘국수’ 관련 내용에 관해 “너무 모욕적”이라며 “공공 기관의 행사 지원은 ‘한 푼 던져주는’ 그런 것이 아니다”라고 반박했다. 그는 “주민에 대한 존중이 없으면 소통이 아니다”라며 “그런 태도와 비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없다”고 말했다.

이어 “이번 사태의 경위를 확인해 보고 모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼겠다”고 밝혔다.