[헤럴드경제=이원율 기자]대만 국립정치대가 자국 내 아베 신조 전 일본 총리의 외교·경제 정책 연구 중심지가 될 ‘아베 신조 연구센터’를 세웠다.

NHK와 교도통신 등에 따르면 국립정치대는 21일 타이베이에서 연구센터 설립 기념식을 가졌다.

이날 자리에는 라이칭더 대만 총통과 아베 전 총리 부인인 아베 아키에 여사 등이 함께 했다.

라이 총통은 9월21일이 아베 전 총리 생일이자 세계 평화의 날이라는 점을 거론, “(이날 아베 신조 연구센터가 설립된 것은)의의가 매우 크다”고 밝혔다.

라이 총통은 이번 연구센터가 인재를 키우는 기관이자 대만과 일본 협력의 중요 기반이 되기를 바란다며 양측 관계 강화에 대한 기대감도 보였다.

그는 아베 전 총리에 대해선 “미래에 대한 전망을 가진 국제적 정치가였다”며 중국의 무력 확장을 마주하는 지금 대만이 평화를 누리는 건 아베 전 총리가 미국 등과 함께 ‘자유롭고 열린 인도·태평양’ 전략을 추진한 덕이라고 주장했다.

아베 아키에 여사는 “일본과 대만의 관계를 계속해 따뜻하게 해 가려고 한다”며 “남편은 세계 평화를 바랐다”고 했다.

국립정치대는 아베 전 총리 이름을 따온 연구 기관이 만들어진 것은 이번이 세계 최초라고 했다.

연구센터는 아베 전 총리 저작을 모은 ‘아베 신조 도서실’을 두고 고교생, 대학생 등을 대상으로 워크숍을 열 계획이다.

아베 전 총리는 생전에 대만과의 관계를 중시했다.

지난 2022년 7월 선거 유세 중 피격으로 사망했을 때는 라이 총통이 부총통 신분으로 일본을 찾아 조문을 했었다.

라이 총통은 지난해 일본의 초당파 국회의원 모임 ‘일화 의원 간담회’에 “대만과 일본의 관계가 앞으로도 각 분야의 협력과 교류를 심화해 나갈 것으로 믿는다”며 “(양국은)서로 지지하고 극복하는 ‘선순환’이 형성돼 있다”는 말을 전했다.