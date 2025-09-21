경북 울릉군 독도박물관이 구글 지도에서 ‘김일성 기념관(별관)’으로 잘못 표기된 사건은 단순한 해프닝으로 넘어갈 수 없는 중대한 사안이다.

독도는 한국 주권의 상징이며, 이를 보존하는독도박물관이 북한 지도자의 기념관으로 잘못 기재된 것은 국민 정서를 넘어 국제 사회에도 왜곡된 인식을 줄 수 있다.

정부가 즉각 구글에 시정 요청을 하고 강력한 유감을 표명한 것은 이러한 맥락에서 자연스러운 조치다.

국무총리실은 교육부·외교부·해양수산부 등 관계 부처에 신속한 대응을 지시했고, 재발 방지를 위한 원인 규명도 주문했다. 이는 오류 하나가 외교 현안으로 확산할 수 있는 민감한 상황을 방증한다.

그러나 이번 사안에서 더 주목할 대목은 울릉군 독도박물관의 대응이다.

독도 박물관 측은 오류 사실을 수일 전부터 인지하고도 군수 등 상급자에게 보고하지 않은 채 묵인한 것으로 드러났다. 이는 행정기관이 가장 우선해야 할 ‘투명한 보고’와 ‘신속한 조치’ 원칙을 스스로 저버린 것이다.

단순한 행정적 무능을 넘어, 국민적 자존심과 국가적 이해가 걸린 중대 사안을 은폐한 것이나 다름없다. 독도를 지키겠다며 군민과 정부, 온 국민이 애쓰는 가운데 당사자가 무책임하게 방관했다는 사실은 참으로 개탄스럽다.

더 어처구니없는 것은 본지가 이 사안을 최초 보도 하자, 박물관 관계자는 이 문제 해결은커녕 “왜 일방적으로 보도했느냐”라는 식으로 항의했다는 점이다.

주민 불안을 잠재우고 즉각적인 대응책을 마련했어야 할 당사자가 오히려 언론을 탓하고 책임을 회피하는 모습은 행정기관의 존재 이유를 스스로 부정한 것이다.

지도표기는 단순한 지리 정보가 아니다. 국가 영토 인식, 외교 문제, 국민 정서가 맞물린 민감한 영역이다.

따라서 해당 오류를 즉시 파악했다면, 정부와 협의해 신속히 시정을 요청하는 것이 정상적인 절차였다. 이번 울릉군 독도박물관의 무대응과 은폐는 행정적 무능을 넘어, 국가적 이해를 침해한 중대한 잘못이다.

정부는 이번 사안을 단순히 구글의 기술적 실수로 한정해서는 안 된다. 플랫폼 기업에 대한 시정 요구와 동시에, 이를 묵인한 울릉군의 책임을 철저히 규명할 필요가 있다. 주민과 국민 앞에 명확한 경위를 밝히고, 재발 방지를 위한 제도적 장치 마련이 뒤따라야 한다.

이번 사건은 두 가지 과제를 제기한다. 첫째, 글로벌 IT 기업의 지도 서비스가 가진 영향력을 고려할 때, 국가 차원의 상시 모니터링과 관리 체계가 필요하다.

둘째, 지자체 차원에서도 국가적 이해가 걸린 사안을 발견했을 때 이를 투명하게 보고하고 정부와 협력할 수 있는 대응 매뉴얼이 마련돼야 한다.

결국 이번 사안은 구글의 오류만이 아니라, 이를 방치한 행정의 대응 방식까지 함께 점검해야 할 문제다. 사건의 본질을 냉정하게 짚고, 재발을 막기 위한 제도적 보완이 뒤따라야 한다.