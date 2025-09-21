[헤럴드경제=이원율 기자]미국 틱톡 플랫폼의 새 이사진 7명 중 6명은 미국인으로 채워질 것이라고 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 20일(현지시간) 밝혔다.

이는 중국 동영상 플랫폼인 틱톡의 미국내 사업권 매각을 놓고 미·중 양국 사이 큰틀이 합의에 이른 와중이다.

레빗 대변인은 이날 폭스뉴스에서 틱톡 미국 앱은 “미국인들이 과반 지분을 가질 것”이라며 7명으로 이뤄질 이사회 내 이사 6명은 미국인이 맡을 것이라고 밝혔다.

아울러 “알고리즘 또한 미국의 통제하에 있을 것”이라고 강조했다.

레빗 대변인은 틱톡의 미국 사업권 매각과 관련, “우리는 합의가 다 됐다고 100% 확신한다”며 “이제 그 합의에 서명만 하면 되고, 그것을 하기 위해 대통령 팀이 중국 쪽 대화 상대방과 협력 중”이라고 했다.

그는 “며칠 내” 서명이 이뤄질 것이라고도 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 시진핑 중국 국가주석과 통화한 후 틱톡 거래 승인 문제 등에 진전을 이뤘다며 “틱톡 승인에 대해 감사하다”고 했다.

틱톡 미국 앱의 데이터와 보안 업무는 미국 소프트웨어 기업인 오라클이 맡을 것이라고 레빗 대변인은 설명했다.

짧은 영상 등으로 미국 내 인기가 많은 틱톡은 모회사가 중국 바이트댄스라는 점에서 중국의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 있어왔다.

미 의회는 이에 틱톡의 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 ‘틱톡 금지법’도 지난해에 제정한 바 있다.

트럼프 정부는 미국인이 틱톡을 계속 쓸 수 있게 하겠다며 이 법의 시행을 유예하고 틱톡 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안을 놓고 중국과 협상을 해왔다.

한편 틱톡의 미국 사업권 미국 추진과 관련, 트럼프 행정부가 투자자들로부터 수십억 달러 규모의 수수료를 챙길 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ)은 최근 보도한 바 있다.