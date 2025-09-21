[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) 베네수엘라 정부를 겨냥, 미국 내 베네수엘라 출신 ‘죄수들’과 ‘정신병원 병력자’를 즉각 데려가라고 촉구했다.

이를 이행하지 않는다면 “베네수엘라가 치를 대가는 헤아릴 수 없을 것”이라는 경고도 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “우리는 베네수엘라 지도부가 미국에 강제로 들여보낸 모든 죄수들과 세계 최악 정신병원을 비롯한 정신병원에 있었던 사람들을 베네수엘라가 즉각 수용하기를 바란다”고 했다.

그러면서 “수천명 사람이 이 ‘괴물들’ 때문에 심각하게 다치거나 심지어 목숨을 잃었다”며 “지금 당장 그들을 우리나라에서 나가게 하라”고 강조했다.

트럼프 대통령은 미국 내 베네수엘라 출신 범죄자들과 나아가 불법체류자 등까지 지칭한 게 아니겠느냐는 해석이 나온다.

다만 트럼프 대통령은 ‘죄수들’에 대해 구체적으로 설명을 하지는 않았다.

트럼프 행정부는 베네수엘라 출신 수십만명에게 주어지는 ‘임시보호지위’(TPS) 종료를 위한 소송도 진행하고 있다.

TPS 제도란 내전이나 자연재해 등으로 모국으로 안전히 귀국할 수 없을 때 해당 국가 출신의 미국 체류자들에게 특별한 이민 지위를 주는 정책을 의미한다.

전임 조 바이든 행정부는 2021년과 2023년 베네수엘라를 TPS 대상국으로 지정하고 임기 말 이를 연장한 바 있다.

하지만 트럼프 행정부는 지난 2월 베네수엘라를 TPS 국가에서 제외하기로 결정한 상황이다.

그러나 연방 법원이 이달 크리스티 놈 국토안전부 장관에게 TPS 종료 권한이 없다고 판결, 연방 순회항소법원도 이에 동조하는 취지의 판결을 내렸다.

법무부는 대법원에 해당 판결을 철회해달라는 긴급 신청서를 전날 냈다.

한편 트럼프 행정부는 베네수엘라에서 미국으로 유입되는 마약을 차단하겠다며 이 나라 주변 해역에 미군 함정과 전투기를 배치하고 마약 운반선을 격침하고 있다.

트럼프 대통령은 미군이 카리브해의 공해상에서 마약 운반선을 또 격침, 마약 범죄자를 제거했다고 19일 트루스소셜에서 밝히기도 했다.

하지만 베네수엘라 정부는 이들 선박이 마약 밀매 조직 소속이 아니라고 주장 중이다.

미군에 의한 격침 사건에 대해 유엔에 조사를 요청하기도 했다.

그래서인지, 트럼프 대통령은 앞선 2차례 공격에선 미군 공격을 받은 선박이 베네수엘라 마약 조직 소속이라고 주장했지만, 이날 글에서는 국가명을 언급하지 않았었다.