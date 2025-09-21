“대한민국 인민독재로 달려가…불의한 정권, 국민 이길 수 없어” 송언석, 내란전담재판부 거론 “황당무계한 인민재판” 비난

[헤럴드경제=신현주 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 21일 정청래 더불어민주당 대표를 향해 “반헌법적인 정치테러 집단의 수괴”라며 저격했다.

장 대표는 이날 동대구역에서 열린 ‘야당탄압·독재정치 국민 규탄대회’에서 “정 대표는 여당 대표라며 음흉한 표정으로 이재명 대통령과 김어준 씨의 똘마니를 자처하고 있다”고 말했다.

장 대표는 “지금 대한민국은 ‘이재명’이라는 한 사람을 위한 나라가 됐다”며 “이 대통령이 국민 위에, 헌법 위에 군림하고 있다. 대한민국이 인민독재로 달려가고 있다”고 비판했다. 그는 “이것이 정녕 목숨 바쳐 지켜온 자유대한민국이 맞냐”고 반문했다.

장 대표는 한미 무역협상을 비판하면서 “이 대통령과 민주당이 원하는 나라는 결국 중국과 북한”이라고 주장했다. 이어 “지금 대한민국은 어디로 가고 있나. 정녕 대한민국은 안녕한가”라고 물었다. 그는 “위대한 국민이 다시 힘을 보여줘야 할 때”라며 “헌법과 법치주의와 사법부를 지켜야 한다. 이재명의 독재를 막고 더불어민주당의 공작과 광기를 막아내야 한다”고 강조했다.

장 대표는 “멈춰 있는 이재명의 다섯 개 재판이 속히 다시 시작되게 해야 한다. 그래서 이재명을 끝내야 한다”며 “불의한 정권은 국민을 이길 수 없다. 국민이 반드시 승리한다”고 했다.

송언석 원내대표는 집회에서 민주당이 추진하는 내란전담재판부를 ‘인민재판’이라고 맹비난했다. 송 원내대표는 “이 대통령이 나라를 정상적으로 끌고 가려면 독단적으로 하지 말고 야당과 협치해야 한다”며 “이런 막가는 정부에 대해 확실하게 브레이크를 걸고 대한민국이 정상적으로 온전한 방향으로 발전할 수 있도록 힘을 모으자”고 촉구했다.

국민의힘은 이날 동대구역 집회 규모에 대해 언론 공지를 통해 “참석 인원은 7만명 이상으로 추산하고 있다”고 밝혔다.

국민의힘이 대규모 장외 집회를 개최한 것은 2020년 1월 준연동형 비례대표제를 담은 공직선거법 개정안 등의 불법성을 규탄하기 위해 개최한 서울 광화문 집회 이후 약 5년 8개월 만이다.