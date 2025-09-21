[헤럴드경제=이원율 기자]하루 연차를 쓰면 열흘에 이르는 등 오는 추석 연휴가 길어지며 소비자들의 명절 지출도 증가할 것으로 보인다. 다만, 긴 연휴 기간과 함께 물가 상승, 이른바 ‘효도 비용’ 증가 또한 지출을 늘리는 데 영향을 미칠 것으로 분석된다.

21일 소비자공익네트워크가 전국 소비자 1000명을 대상으로 시행한 ‘2025년 추석 지출 계획’ 조사에 따르면 올해 추석 전체 지출 예산은 평균 71만2300원이다.

이는 지난해 추석 닷새 연휴 당시 56만3500원과 비교하면 14만8800원(26.4%) 늘어난 숫자다.

응답자의 62.4%는 ‘지난해 대비 예산을 늘릴 계획’이라고 했고, 8.2%는 ‘두 배 이상 지출할 예정’이라고 했다.

구체적으로 보면 부모님 용돈과 선물비가 38만6100원으로 전체 예산의 54.2%를 차지했다. 비중으로는 1위였다. 이어 차례상 비용(29만4600원), 친지·조카 용돈(27만400원), 내식 비용(24만7200원) 순이었다.

부담되는 지출 항목에 대해선 부모님 용돈이 22.1%로 1위에 올랐다.

올 추석 기간 명절 문화에는 비교적 차분한 분위기가 스밀 것으로 보인다.

추석 연휴 활용 계획으로 집에서 가족과 휴식(46.8%)이 가장 많았다. 전통적 귀성(36.4%)를 앞선 값이었다.

또, 국내여행 계획(23.2%) 또한 해외여행(5.7%)보다 높았다.

응답자의 24%는 연차를 활용, 8일 이상 초장기 연휴를 계획하고 있었다. 연장 사유로는 충분한 휴식(49.6%)이 가장 많았다. 국내여행(32.5%), 가족과의 시간(29.6%) 등이 뒤따랐다.

추석 음식 품목별 부담도에선 과일이 3.94점(5점 만점)으로 최고치였다. 축산물(3.64점), 수산물(3.55점) 순이었다.

아울러 전체 응답자의 86.0%는 긴 연휴에 따른 경제적 부담을 느낀다고 응답했다. 세대별로는 40대의 부담감이 71.1%로 가장 높았다.

소비자공익네트워크는 추석을 앞두고 물가 안정 캠페인과 성수품 원산지 조사를 실시한다.

한편 통계청 또한 다음 달 2일까지 추석 명절 물가를 매일 조사한다. 통계청의 조사 대상은 추석 성수품을 포함한 36개 품목이다. 조사 결과는 관계 부처에 제공, 성수품 수급 안정과 물가 정책의 기초 자료로 쓰일 예정이다.