청사초롱길·한지등 따라 걷는 시민들, 음악과 체험 프로그램에 흥겨움 만끽

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시 철길 숲이 이번 주말, 가을밤의 낭만으로 물든다.

오는 26~27일 이틀간 개최되는 ‘2025 힐링필링 포항철길숲야행’은 시민과 관광객이 도심 속 산책로에서 가을의 정취를 온몸으로 느낄 수 있는 특별한 야간 축제다.

철길숲은 과거 철도 용지를 시민의 휴식 공간으로 바꾼 도심 속 녹지로, 축제 기간 동안 청사초롱길, 귀신고래 한지등, 등간로드 등 전통과 복고 감성을 담은 조명이 밤길을 은은하게 밝힌다.

반려견과 함께 산책을 즐기는 시민, 가족 단위 방문객들이 빛으로 장식된 길을 따라 걸으며 사진을 찍는 모습이 곳곳에서 포착된다.

주 무대인 한터마당에서는 청소년합창단의 식전 공연으로 시작해, 26일에는 인기가수 V.O.S와 범진이 출연하는 ‘가을밤 어울림 음악회’가 열려 시민들의 박수와 함성이 이어졌다.

27일에는 시민이 직접 참여하는 ‘시민풍류회’와 뮤지컬 갈라쇼, 마술, 버블쇼가 함께 펼쳐져 도심 속 작은 공연장의 흥겨움을 그대로 전한다.

축제 곳곳에는 플리마켓과 체험존, 포토존, 거리 퍼포먼스 등이 마련돼 방문객들의 참여와 체험이 이어졌다. 스탬프투어에 참여한 가족 단위 시민들은 ‘소원달등’을 완성하며 저마다 소망을 담아 밤하늘로 띄웠다.

이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 “철길숲은 남녀노소 누구나 사랑하는 힐링 공간”이라며 “이번 야행이 시민과 관광객 모두에게 특별한 가을밤 추억이 되길 바란다”고 말했다.

축제에 참여한 한 시민은 “도심 한가운데서 이렇게 가을밤을 느낄 수 있다는 게 신기하다. 청사초롱 길을 따라 걷는 것만으로도 마음이 편안해진다”라며 즐거워했다.