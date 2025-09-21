국립경국대, NH농협은행 홍보단 ‘엔돌핀’ 참여

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대에서 지난 17~18일 열린 잡 페스티벌 현장 한켠,

은행권 취업 부스들이 빼곡히 들어선 자리에서 유독 밝고 경쾌한 목소리가 이어졌다. NH농협은행 대학생 홍보단 ‘엔돌핀’이 마련한 체험 프로그램 부스였다.

이들은 농협은행의 대표 사회공헌 캠페인인 ‘농심천심(農心天心)’ 운동을 알리며 참가자들의 발걸음을 붙잡았다.

농심천심은 ‘농업인의 마음과 국민의 마음을 하나로 잇는다’는 의미를 담아, 국산 농산물 소비 촉진과 농가 소득 증대, 나아가 국민과 농협 간 신뢰 강화까지 목표로 한다. 단순한 홍보를 넘어 실질적인 소비 행동과 지역 농업 활성화로 이어지는 것을 지향한다.

현장에서는 엔돌핀 단원들이 안내장을 배부하고, 취업 준비생들에게 이력서 사진 촬영을 지원해 주는 등 실질적인 도움을 줬다.

직접 쓴 응원 메시지 카드를 나누거나 SNS 홍보 행사를 진행하면서 분위기를 끌어올렸다. 특히 즉석에서 펼쳐진 ‘취업 응원 퍼포먼스’는 긴장한 학생들의 표정을 한순간에 풀어주며 큰 호응을 얻었다.

참가 학생들도 반응이 긍정적이었다. 한 학생은 “농산물 소비 캠페인이 은행 활동과 연결돼 있다는 점이 신선했다”며 “엔돌핀 활동 덕분에 ‘농심천심’의 의미가 쉽게 와 닿았다”고 말했다.

농협 관계자는 “청년 세대가 우리 농산물 소비의 중요성을 이해하고 농협의 역할을 체감할 수 있도록 홍보단이 다리 역할을 했다”며 “앞으로도 청년과 함께하는 현장 활동을 이어가겠다”고 강조했다.

행사장 곳곳에서 들린 응원과 웃음소리 덕분에, 취업 준비의 무게로 다소 무거웠던 잡 페스티벌 현장은 잠시나마 한층 가볍고 활기찬 축제의 장으로 변모했다.