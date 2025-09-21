[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 20일 천마스퀘어 시청각실에서 2026학년도 수험생 및 학부모 초청 학과탐방 행사와 사회복지서비스과 성인학습자 초청 프로그램을 열었다.

이번 행사는 대학 진학을 앞둔 고교생과 학부모, 성인학습자 등 다양한 계층의 학습자들이 영남이공대의 교육 환경과 학과별 특성을 직접 체험하며 진로와 학업 동기를 강화할 수 있도록 기획됐다.

이날 오전 11시부터 열린 사회복지서비스과 성인학습자 초청 프로그램에는 약 200여 명의 성인학습자가 참석했다.

참가자들은 등록을 마친 후 총장 환영사를 통해 대학의 교육 철학과 발전 방향을 이해했으며 이어 진행된 사회복지서비스과 전공 소개와 2026학년도 수시모집 일정 및 전형 안내는 큰 관심을 모았다.

학생들은 대학 홍보영상을 시청하며 영남이공대의 역사와 성과를 접한 뒤, 총장의 환영사를 통해 학교의 비전을 공유받았다.

또 학과 교육환경 및 실습 시설을 직접 탐방하고 체험할 수 있는 시간이 마련돼 성인학습자들은 실제 학습 현장을 피부로 느낄 수 있었다.

마지막으로 진행된 1대1 입시상담 및 현장 원서접수에서는 일부 참가자가 즉석에서 원서를 제출하는 등 진학 의지를 다졌다.

오후 2시부터는 수험생 및 학부모 초청 학과탐방 행사가 열려 영남이공대 수시 지원 학생들과 가족들이 대거 참여했다.

참가자들은 행사 시작 전 대학 홍보영상을 시청하며 영남이공대의 역사와 성과, 강점을 접할 수 있었다.

이후 총장 환영사를 시작으로 참가 학생들은 각 학과로 이동하여 학과별 전공 체험 프로그램과 탐방 활동에 참여했다.

실습실 견학, 전공 체험, 재학생 멘토링, 교수 상담 등이 진행돼 수험생과 학부모들은 학과 교육과정을 직접 확인할 수 있었으며 입학 후의 진로와 취업 비전에 대한 이해도를 높였다.

영남이공대 이재용 총장은 “앞으로도 미래 산업 변화에 발맞춘 융합형 교육으로 학생들이 사회에 꼭 필요한 전문인으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.