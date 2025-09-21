[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 ㈜데이웰즈의 수출 선적과 동방제유㈜의 수출 계약체결 등 해외 무역사절단 참가 기업들의 수출 성과가 본격적으로 나타나고 있다고 21일 밝혔다.

㈜데이웰즈는 지난 18일 캐나다로의 첫 수출 선적식을 열었다.

이날 행사에는 영천시 관계자들이 참석해 글로벌 도약을 함께 축하했다.

수출 품목은 상온잡채(4종), 버섯장조림(3종), 고구마말랭이 등으로 20피트 컨테이너 분량 총 3만 4천달러 상당이다.

제품들은 오는 11월 캐나다 토론토 갤러리아 슈퍼마켓 점포 행사에 전시될 예정이며 영천시 2개 기업의 샘플도 함께 전시한다.

2021년에 설립된 ㈜데이웰즈는 영천시 봉동에 본사를 두고 레토르트 식품을 주로 생산하고 있다.

주력 상품인 ‘상온잡채’는 글루텐 프리‧할랄‧비건 인증을 획득해 글로벌 시장을 공략하기 위한 경쟁력을 갖췄다.

황정흥 대표는 “이번 캐나다 수출을 시작으로 K-푸드의 위상을 한 단계 더 끌어올리겠다”고 말했다.

19일에는 농업회사법인 동방제유㈜가 인도네시아 기업과 화장품 수출 5년 독점계약을 체결했으며 첫 선적은 11월경 진행될 예정이다.

동방제유㈜는 참기름·참깨 등 식물성 유지를 주로 생산해왔으나 최근 자체 개발한 화장품이 새로운 주력 상품으로 자리잡으며 해외에서 주목받고 있다. 이와 함께 베트남 기업과의 수출 계약도 앞두고 있다.

지난달에는 해외무역사절단 참가 기업인 무계바이오가 베트남에 액상비료를 수출하며 선적식을 가졌다. 영천시 해외무역사절단 파견은 관내 기업의 신흥 유망시장 판로 개척과 수출 확대를 지원하고 우수제품을 홍보하기 위한 수출상담회와 상품판촉전을 운영하는 사업이다.

영천시 관계자는 “이번 수출 실적을 통해 해외 시장에서 K-푸드와 뷰티 산업의 관심도를 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 지역내 기업들에게 더 많은 수출 기회를 제공할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 밝혔다.