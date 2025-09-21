[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시의회는 지난 19일 의원 및 집행부 관계 부서장이 참석한 가운데 전체 의원 정례간담회를 열고 영천시에서 제출한 영천시 행정기구 개편계획 등 총 9건의 안건에 대한 의견을 논의했다.

이날 영천시 행정기구 개편계획에 대해 김종욱 의원은 개발허가와 같이 전문 지식과 기술을 요하는 직무의 경우 건설도시국 내 관련 부서에 배치함이 타당하다고 언급했다.

우애자 의원은 새마을봉사팀의 부서 이동에 대해 타 지자체 행정조직을 확인‧비교하여 적합한 곳에 배치해야 한다고 지적했다.

이영기 의원은 최근 재난‧방재‧농업 등에서 드론의 활용도가 증가하는 만큼 드론 관련 팀을 만드는 것에 대해 검토해주길 주문했다.

김선태 의장은 “시정 주요 현안을 공유하고 시민의 삶을 지키기 위한 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 시간이었다”며 “오늘 간담회를 통해 시정 전반을 점검한 만큼 다가오는 축제가 안전하고 성공적으로 치러질 수 있도록 의회도 적극 앞장서겠다”고 말했다.