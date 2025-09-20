[헤럴드경제=이원율 기자]블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 자국 내 생산되는 무기와 장비에 대해 자신감을 보였다.

특히 우크라이나 ‘특별군사작전’ 기간 중 다진 실전 경험으로 러시아에서 만들어지는 무기의 성능이 상당히 개선됐다고 했다.

타스·리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 러시아 ‘총포 제작자의 날’을 맞아 중부 페름의 모토빌리하 공장을 방문, “최근 수년간 특별군사작전에 필요한 수요가 높은 무기와 장비 생산이 기하급수적으로 증가했다”고 밝혔다.

그는 “그들의 성능도 전투 사용에 기반해 상당히 향상됐다”고 했다.

푸틴 대통령은 지난 1.5~2년사이 무기 생산량이 종류에 따라 2배, 3배, 10배, 15배 증가하고 일부 유형의 무기는 생산량이 30배 증가했다며 “품질도 개선됐다”고 했다.

푸틴 대통령은 “특별군사작전과 관련한 사건들이 지나가기를 희망하고 기대하지만, 특별군사작전이 끝난다고 해도 현대 군에 대한 수요는 여전히 있을 것”이라며 “우리는 군을 계속 발전시키고, 현대적이고, 굳건하며 강력히 만들 것”이라고 했다.

또 “특별군사작전 기간 방위산업의 생산 역량은 최대치로 가동되고 있다”며 “러시아의 무기는 러시아의 안보를 강화하고 세계 힘의 균형을 유지하는 데 도움이 된다”고 강조했다.

한편 푸틴 대통령은 전날 러시아 하원(국가두마) 정당 대표단과의 회의에선 “(우크라이나)전선에 70만명이 넘게 배치돼 있다”고 밝힌 바 있다.

당시 그는 연방 예산 수립에 2030년까지 설정된 모든 국가 목표를 고려해줄 것을 요청, 국방 역량 강화와 국방 관련 실물 경제 부문 발전 보장, 사회 분야 발전, 인프라 개발 등을 언급했었다.