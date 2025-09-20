펄프(Pulp), 1995년 ‘다른 계급의 세상’(Different Class) 발매 현대 자본주의 계급 사회에 던지는 조소(嘲笑)…빈곤의 대물림 혹은 유전 흉내로 지울 수 없는 ‘귀천’(貴賤)의 흔적…현실 사회를 날 것으로 조명하다

“You look like me but please don’t turn out like me” (아들아, 너는 나를 무척 닮았구나 하지만 결코 나처럼 되어선 안된다) - 펄프(Pulp), ‘작은 영혼’(A Little Soul) 중 -

하급 공무원인 아카키 아카키예비치는 그의 오래된 외투가 손 쓸 수 없을 만큼 낡고 해어지자 수개월간 월급을 아껴 생활비를 모아 마침내 값비싼 외투를 마련한다. 그를 무시하고 멸시하기 일쑤였던 동료들은 아카키의 새 외투에 감탄하며 축하 파티를 열자고 제안하고, 파티를 끝내고 돌아오던 밤, 아카키는 강도에게 외투를 빼앗겨 도난당한다. 경찰과 관청에 찾아가 호소했지만 소용이 없었고, 그는 시름시름 앓다 병을 얻어 죽는다. 이후 마을에는 아카키의 유령이 밤마다 등장해 사람들의 외투를 벗겨간다는 소문이 돌기 시작한다. 니콜라이 고골 ‘외투’ 줄거리 요약

[헤럴드경제=김주리 기자] 러시아의 고전 문학가 니콜라이 고골(Николай Гоголь·1809~1852)은 그의 문학세계를 통해 사회적인 제도와 그 아래 살아가는 인간의 충돌을 익살스럽지만 잔인하고 서늘하게 그리곤 했다. 고골의 세계에서 관청, 서류, 호칭 따위의 사소한 것들은 인간의 품격과 생계를 좌우하고, 그 안에서 벌어지는 균열은 사건으로 번진다. 비극은 거창한 해프닝이 아닌 계급과 신분이 제도를 마비시킬 때 발생하며 끝내 한 사람의 정신과 세상, 생명마저 앗아간다.

‘외투’(шине́ль·1842)는 고골의 방식이 가장 명료하게 표현된 작품이다. 몇 달을 아끼고 절약해 마련한 외투 한 벌은 하급 필사원에게 겨울을 견디는 보온(保溫) 이상의 역할을 하는데, 이는 계급 사회 속 타인의 시선을 견디게 하는 최소한의 인간적 체면, 그가 스스로를 지탱하는 최후이자 최전선의 장치로 작동한다. 외투를 뺏긴 하급 공무원은 추위와 모멸감을 견디지 못한 채 무너지고, 열병 끝에 세상을 떠난다. 그리고 제도가 무시한 한 인간은 원한과 설움의 형태로 남아 이승을 떠돈다.

고골이 들이민 외투는 개인을 제도에 연결해주는 최소치의 시늉이다. 그리고 그 최소치는 시대마다 이름을 바꾼다. 외투일 수도 있고, 고가 브랜드 가방일 수도 있고, 거주지의 주소일 수도, 말투와 학력, 혹은 감정을 드러내는 방식일 수도 있다.

1990년대 중반 영국의 밴드 ‘펄프’(Pulp)는 이 같은 계급 사회 속 간극을 브릿팝의 언어로 번역했다. 이들은 시늉만으로 지워지지 않는 현실, 계층의 습관, 대물림되는 부와 가난을 흥겨운 멜로디와 비트 안에, 그러나 서슬 퍼런 적나라함으로 노래한다.

“Rent a flat above a shop And cut your hair and get a job Pretend you never went to school But still you‘ll never get it right” (구멍가게 윗층에 있는 월세방을 구해보렴 일자리를 얻어야 하니 머리도 좀 자르고 대학에서 공부한 건 티도 내지 말아야 해 그럼 우리의 삶이 어떤지 알 수 있을 것 같지? 아냐, 넌 절대 알 수 없어) - 펄프, ‘평범한 사람들’(Common People) 중 -

‘하층민의 삶’을 체험해보고 싶다는 상류층 소녀…“이런 삶이 존재한다는 걸 믿을 수도 없을텐데?”

시대의 명반으로 꼽히는 펄프의 ‘다른 계급의 세상’(Different Class) 속 대표곡인 ‘평범한 사람들’은 명문대에서 미술을 공부하는 부유한 집 여학생이 “평범한 사람들처럼 살고 싶다”며 곡의 화자에게 읊조리는 장면에서 시작한다. 일순 난감해하던 화자는 그녀를 할인마트(슈퍼마켓)에 데려가 “돈이 없는 척해보라”고 권하고 그녀는 천진하게 “너 정말 재밌다”며 실소를 터뜨린다.

그녀의 악의없는 조롱을 뒤로 하고 노래는 화자의 ‘평범한 사람들 안내문’으로 이어진다. 다달이 임대료를 내야만 의식주를 이어갈 수 있는, 그러나 삶의 질은 보장되지 않는 최소한의 주거 공간, 돈을 벌기 위해 원하는 머리 스타일을 할 수 없는 생활, 싸구려 담배, 하릴없이 쳐대는 포켓볼, 그리고 지성(知性)없는 대화. 화자는 이어 한 마디 말을 덧붙인다. 물론 이 모든 생활은 월세방 벽을 타고 오르는 바퀴벌레를 보고 놀란 그녀가 아빠에게 전화한 순간 전부 사라질 것이라고.

“You will never understand How it feels to live your life With no meaning or control And with nowhere left to go You are amazed that they exist” (그런 삶을 사는 게 어떤 기분인지 너는 절대 이해할 수 없을 거야 의미도 없고 통제도 안 되고 갈 곳도 없는 삶 이런 삶이 존재한다는 게 너는 그저 놀라울 거야) - 펄프, ‘보통 사람들’ 중 -

결국 노래가 겨누는 핵심은 출구의 유무다. 출구가 있다는 건 단순한 낙관이 아닌 생사기로에서의 생존 가능성이다. 위기의 순간에 피난할 수 있는 ‘돌아갈 곳’, 은행에 쌓여있는 넉넉한 예금과 적금(을 만드는 게 가능했던 삶), 급전을 구할 수 있는 질 높은 관계망, 나를 대신해 나서 줄 보증인, 고통을 잠시 멈추고 숨을 돌리는 것이 허락되는 안락한 직업. 이 같은 출구가 있을 때, 고난과 실패는 ‘값진 경험’이 된다. 비용을 지불하고 시간을 사서, 경로야 수정하면 그만이다. 언제든 다시 시작하면 된다.

반대로 출구가 없는 삶에서는 모든 것들이 무서울 정도의 속도로 삶을 무너뜨린다. 한 번의 연체에는 이자가 붙고 그 이자 위에 이자가 얹혀지고, 하루의 결근은 이를 책망하고 나무라는 저임금 일용직 직장의 실직으로까지 번지며, 밀린 공과금은 체납 기록이 되어 다음 계약을 무산시킨다. 월세가 밀리면 퇴거 요구를 받고, 퇴거는 또 다시 이사비와 새 계약 비용 지출로 이어진다. 삶은 계속해서 ‘긴급 상황’이며, 긴급 상황 속에 놓인 인간은 장기적인 계획이 아닌 당장의 생존만을 찾아 헤맨다. 감당할 수 없는 스트레스 속에서 짜증과 불안은 커지고, 이는 대인 관계까지 악화시켜 결과적으로 도움을 요청할 네트워크조차 사라진다. 지금 살아남기 위해 내일을 갉아먹는 루프, 학습돼가는 무력감, 가능성에 대한 신념의 소실. 실패는 곧 죽음이나 다름 없다.

펄프는 이렇게 ‘평범한 사람들’의 삶을 묘사했다.

“I’d love to help you I wish I could be an example Wish I could say I stood up for you And fought for what was right” (아들아, 나도 널 도울 수 있다면 좋겠다 내가 너의 ‘올바른 예시’가 되길 원했단다 내가 너를 지지해 줄 수 있길 바랐어 그리고 나 또한 옳은 것을 위해 싸우고 싶었다) - 펄프, ‘작은 영혼’ 중 -

“평범하게 살고 싶어? 나야말로 평범하게 살고 싶어”…흥겨운 비트에 숨은 조롱과 절규

노래 ‘평범한 사람들’은 후반부로 가며 점차 속도와 사운드를 높인다. 기타 리프와 신시사이저가 겹치고, 드럼은 단순하지만 집요하게 고조되며 그 위에서 화자는 단 한 줄을 끊임없이 되풀이 한다. “너처럼 평범한 사람들과 함께 살고 싶어”(Wanna live with common people like you), 부유한 그녀가 처음 무심히 내뱉었던 말을 그대로 가져와, 흡사 이 구절에 정신적으로 매몰이라도 된 듯 외친다.

해당 클라이막스는 브릿팝 특유의 경쾌한 코드와 진행방식으로 구성돼 표면적으로는 축제 속 환호처럼 들리지만, 사실 그 안에는 조롱과 절규가 복잡하게 뒤섞여 있다. 불안과 공포로 가득한 삶을 호기심 어린 눈으로 바라보며 유아틱한 판타지를 품고 있는 상류층의 무지를, 화자는 끝내 벗기지 않는다. 구절의 반복은 곡의 길이를 늘리기 위한 장치가 아닌, 상상조차 할 수 없는 빈민층 삶의 무게를 이해하지 못하는 그녀의 말을 따라하며 던지는 조롱이다. 화자는 그녀의 언어를 흉내내면서 그것을 빈껍데기로 만들고, 반복은 야유의 메아리로 강화된다. 구절이 쌓이고 고조될수록, 그녀의 가벼운 흥밋거리는 화자와 같은 ‘평범한 사람들’의 표적이 된다.

그러나 일견 이 반복 속에서는 어딘지 모를 미묘한 흐느낌 혹은 설움의 울림이 동시에 느껴지는데, 집착에 가까운 반복의 감정선은 단순한 조소만으로는 설명되지 않는다. 후렴이 쌓이며 목소리가 애절해질수록, 목소리 속에 스며든 화자 자신의 비참함은 마침내 고개를 든다.

“나야말로 네가 말하는 그 보통의 삶을 살고 싶어”

평범하게 사는 것, 적어도 생의 한 켠 정도에는 고통에서 벗어날 수 있는 현실적인 출구를 가진 삶, 실패가 ‘경험’으로 남을 수 있는 삶, 연쇄적인 비극을 끊어낼 최소한의 안전망이 보장된 삶 ― 그것은 화자가 결코 도달할 수 없는 특권이자, 화자 자신을 포함한 ‘우리’ 같은 빈민층이 끝내 갖지 못하는 현실이었다. 이 고백은 결국 ‘우리’들의 자조 섞인 비명이며, 조롱과 절규가 한 몸처럼 뒤엉켜 나오는 반복 속에서, 펄프의 ‘평범한 사람들’은 계급 사회가 스스로를 드러내는 가장 잔혹한 자화상이 된다.

클라이막스는 듣는 이의 사회적 계급에 따라 다르게 들릴 테다. ‘그녀의 계층’에게는 불쾌한 조롱으로, ‘우리’의 귀에는 피 맺힌 고함으로, 그리고 다행히도 혹은 불행히도 ‘양측 모두에 속하지 않은 계층’에게는 현실의 잔인한 진실을 정면에서 바라 본 경험으로 남는다.

펄프는 이 불일치를 의도적으로 남겨둔다. 합창은 하나지만 해석은 나뉘고, 이토록 흥겨운 음악 뒤에 남는 건 견딜 수 없을 정도의 불편함이다.

“You are amazed that they exist And they burn so bright whilst you can only wonder why” (너는 그런 삶이 존재한다는 것에 놀라겠지 그리고 그와 같은 삶은 말이야, 오직 네가 ‘왜’라는 질문을 던질 때만 밝게 타오르는 법이야) - 펄프, ‘평범한 사람들’ 중 -

빼앗긴 외투와 과열된 일상…도시의 밤은 무엇을 남기나

곡의 중후반부에 등장하는 “they burn so bright whilst you can only wonder why” 가사 또한 중의적이다. ‘평범한 사람들’에서 묘사된 그들의 삶은 스스로의 선택이 아닌, 생존을 위해 매일같이 모든 것을 불태워야 하는 일종의 과열(過熱) 상태다. 하루를 넘기기 위해 모든 에너지를 소모하는 삶, 짧고도 치열하게 빛나야만 이어지는 생존. 가사에는 ‘빛나다’를 뜻하는 다른 단어인 ‘shine’이 아닌 ‘burn’(불타다)이 쓰였는데, 즉 화자가 말하는 이 빛은 낭만적으로 타오르는 희망의 빛이 아닌 스스로를 태워야만 하는(burn) 필연적 분신(焚身)에 가깝다.

다만 흥미로운 점은 ‘burn’이라는 단어와 함께 쓰인 형용사가 주로 긍정적인 뉘앙스를 갖고 있는 ‘bright(밝게)’와 함께 쓰였다는 점인데, 이어지는 가사(~whilst you can only wonder why)와 덧붙이면 문학예술(운문)적인 측면으로는 완전히 다른 해석이 나올 수도 있다는 점이다.

즉, 이들의 빛(‘평범한 사람들’의 삶)은 언제나 타인의 시선을 전제로 한다. 불꽃이 사회적으로 조명되는 순간은 누군가 그것을 ‘왜’라는 질문과 함께 바라볼 때 뿐이다. 관심이 끊기면 불꽃은 꺼지고, 불꽃이 꺼지면 존재는 잊혀진다. 이 같은 해석에 따르면 결국 이 구절은 빈민층의 삶이 단순한 경제적 조건이 아니라 관심이라는 조건부 생존 위에 놓여 있다는 사실을 드러낸다. 그들의 이야기는 스스로의 힘으로 기록되지 못하고, 타인의 시선이 닿았을 때에만 빛나는 장면으로 전환된다.

그리고 바로 그 ‘타인의 시선’은 호기심과 구경을 초월하는 ‘평범한 사람들’의 생존 조건이 된다. 가사 속 불꽃은 자율적으로 타오르는 것이 아닌, 누군가의 눈길과 관심에 붙들려야만 꺼지지 않는다. 즉 이들의 생존은 타인의 선택과 인지에 달려 있다. 그렇기에 펄프의 ‘평범한 사람들’은 현실을 비추는 섬뜩한 거울이자 가지지 못한 자들의 자괴 섞인 조롱이며, 동시에 강력한 메세지를 가진 사회비평적 작품이기도 하다.

아카키의 ‘외투’와 평범한 사람들의 ‘불꽃’은 서로 다른 시대와 장르에서 등장했지만, 인간이 제도의 경계에 매달리기 위해 붙잡은 마지막 장치라는 점에서 동질성을 갖는다. 외투는 차가운 바람과 타인의 조롱을 막아주는 덮개였고, 불꽃은 하루를 버티기 위해 몸을 갈아 넣어 만들어낸 빛이었다. 덮개가 벗겨지고 불꽃이 꺼지는 순간, 개인은 더 이상 제도 안에 머물 수 없게 된다.

체온과 체면을 지켜주는 마지막 덮개를 잃은 인간은 유령으로 전락했다. 불꽃은 그저 타인의 눈길 속에서만 빛난 뒤 잊혀진다. 덮개가 벗겨지고 불꽃이 꺼지면 삶은 기록되지 않는다.

외투와 불꽃이 사라진 자리에는 무엇이 남는가.

유령인가, 잿더미인가, 혹은 우리 사회의 얼굴인가.