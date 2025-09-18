편지낭독·라인댄스·장구공연으로 웃음과 감동 가득

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 울릉군 농촌 가정에 세대 간 화목과 따뜻한 나눔의 바람이 불었다.

생활개선회 울릉군 연합회(회장 박기숙)는 16일 울릉군농업기술센터 해오랑관에서 지역 어르신과 회원 200여명이 참석한 가운데 고부간 정 나누기 행사를 열고, 화목한 가정문화 조성과 세대 간 소통의 중요성을 되새겼다.

이번 행사에서는 치매예방교육을 시작으로, 생활개선회원들이 그동안 갈고닦은 라인댄스와 아랑고고 장구공연이 펼쳐져 참석자들의 큰 박수를 받았다.

또한 다문화가정의 시어머니에게 감사의 마음을 전하는 편지 낭독은 따뜻한 감동을 선사하며, 고부 간 이해와 존중의 의미를 더욱 깊게 했다.

참석자들은 회원들이 직접 준비한 음식을 나누며 서로의 마음을 확인하고, 화목한 가정이 지역사회 화합으로 이어질 수 있음을 체감했다.

박기숙 회장은 “이번 행사가 세대 간 갈등을 줄이고, 화목한 가정을 만드는 계기가 되길 바란다”며 “생활개선회 울릉군 연합회가 앞으로도 농촌가정의 행복 지킴이 역할을 충실히 해나가겠다”고 말했다.

남한권 울릉군수는 축사를 통해 “가정의 화목은 곧 지역사회의 화합으로 이어진다”며 “이번 행사가 울릉 농촌가정의 따뜻한 변화를 이끄는 소중한 시간이 되길 바란다”고 전했다.

이번 행사는 단순한 화합 행사를 넘어 세대 간 소통과 이해를 통한 행복한 사회 구현이라는 사회적 의미를 담아, 지역사회에 훈훈한 메시지를 전했다.