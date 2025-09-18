영주, 인삼과 농특산물 연계 축제…지역 상권 활성화 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 내달 18일부터 26일까지 영주시 풍기읍 남원천 일원과 풍기 인삼 문화 팝업 공원에서 열리는 ‘2025 경북 영주 풍기인삼축제’가 올해는 특별한 변화를 맞는다.

전통 건강축제의 성격을 유지하면서, 같은 기간 ‘영주장날 농특산물대축제’와 연계 개최해 지역 농산물 홍보와 판매 촉진을 동시에 노린다.

영주시청 대강당에서 18일 열린 준비상황 보고회에서는 유정근 영주시장 권한대행, 김병기 시의회 의장, 도·시의원, 축제조직위원회 관계자 등 60여 명이 참여해 실질적 준비 사항을 점검했다.

보고회에서는 △관계 기관 협력 체계 구축 △풍기인삼과 농특산물 판매 확대 방안 △안전관리 및 교통대책 등 현장 운영 계획이 논의됐다.

축제 관계자는 “올해는 인삼과 농특산물을 한자리에서 경험할 수 있도록 부스와 체험 프로그램을 확충했다”며 “농가 소득 증대와 지역 상권 활성화를 동시에 기대할 수 있다”고 밝혔다.

영주는 풍기인삼축제를 통해 지역 브랜드 가치를 높이는 동시에, 체험형 관광 콘텐츠를 강화하고 있다.

황금인삼 찾기, 인삼요리 만들기, 인삼깎기, 풍기인삼 경매 등 참여 프로그램은 단순한 볼거리에서 나아가, 방문객이 직접 지역 농산물과 문화를 체험하도록 설계됐다.

특히 코레일과 연계한 ‘반값으로 즐기는 풍기인삼축제’ 상품은 최대 50% 운임 할인과 영주사랑상품권 혜택을 제공, 체류형 관광과 소비를 동시에 유도한다.

한 지역 상인은 “축제와 농특산물대축제가 동시에 열리면 방문객이 늘어 판매가 늘어날 것”이라며 기대감을 드러냈다. 축제 조직위 관계자 역시 “단순한 축제 개최가 아니라, 지역 경제와 문화적 영향까지 고려한 준비가 핵심”이라고 강조했다.

유정근 권한대행은 “풍기인삼축제는 지역을 대표하는 건강축제”라며 “올해는 농특산물대축제와 연계해 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 축제로 만들겠다”고 말했다.

올해 풍기인삼축제는 단순한 ‘먹거리·볼거리’ 제공을 넘어, 지역 경제와 문화의 가교 역할을 하는 축제로 자리매김할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.