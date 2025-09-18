점심값이 급상승하는 ‘런치플레이션’(Lunch+Inflation) 현상이 심화되고 있다. 통계청에 따르면 8월 외식 물가는 전년 동월 대비 3.1% 올랐으며, 수도권 주요 오피스 지역의 점심 한 끼 값은 1만원대를 넘나드는 실정이다. 이런 상황에서 독특한 직원 복지로 주목받는 기업이 있다.

건설 공학 분야 SW 세계 1위 ‘마이다스아이티’, HR 솔루션 분야 국내 1위 ‘마이다스인’ 등으로 구성된 마이다스그룹이다. 경기도 성남시 판교에 소재한 마이다스그룹은 5성급 호텔식 뷔페를 삼시세끼 2천원에 제공하고 있다. 일반 외식 한 끼 값이 만원을 넘는 현실에서 2천원으로 고급 뷔페를 이용할 수 있다는 점이 눈길을 끈다.

이 회사의 사내식당은 호텔 경력의 전문 쉐프진이 계절 식재료를 이용해 조식, 중식, 석식 삼시세끼를 선보인다. 최근에는 쉐프들의 요리 경연 이벤트를 열어 구성원 투표로 선정된 메뉴가 특식으로 제공되기도 했다. 주목할 점은 구성원들이 지불하는 2천원의 식사비가 각 구성원 명의로 사회공헌 기금에 기부된다는 점이다. 구성원들은 일상에서 자연스럽게 나눔을 실천하게 된다.

마이다스아이티 인재육성팀의 박의로운 프로는 “저렴한 가격에 한식, 중식, 일식, 양식 등 여러 요리를 든든하게 먹을 수 있다”며 “매번 식당을 선택할 부담도 없다”고 말했다. 마이다스인 혁신사업실의 홍영빈 프로는 “건강하면서도 맛있는 메뉴가 풍부해서 식단 관리에 도움이 되고, 평소 식사하면서 자연스럽게 나눔도 실천하게 되어 일상이 더 의미 있게 느껴진다”고 전했다.

마이다스그룹의 복지는 식사 외에도 다양하다. 연간 365만원의 복지포인트를 지급하고, 사옥 내 피트니스센터를 운영한다. 또한 전문 트레이너의 PT 서비스, 분당제생병원과 연계한 의료 혜택과 맞춤형 도수치료, 5년 근속 장기 휴가 등도 있다.

이 같은 차별화된 복지 제도는 이 회사의 특별한 경영철학에서 비롯된다. 마이다스그룹의 창립자인 이형우 회장은 “안정적인 생활기반과 근무여건을 확보해 구성원들이 자신의 역할과 책임을 다하며 성장하도록 돕는 것이 경영자의 책무”라며 “부모가 자식이 잘 자라기를 바라는 마음으로 자식에게 무엇이든 해주고 싶어하는 것처럼, 경영자가 구성원들의 행복을 책임지는 것 역시 책무이기 이전에 사랑”이라고 말했다.

외식비 폭등으로 직장인들의 식비 부담이 늘어나는 런치플레이션 시대에 마이다스그룹의 2천원 호텔식 사내식당은 기업이 구성원의 실질적 삶의 질 향상에 어떻게 기여할 수 있는지를 보여주는 사례로 평가받고 있다.