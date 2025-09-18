조사당 벽화 귀환 맞춰 최적의 전시·보존 환경 마련

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주 부석사박물관이 국보와 보물 등 문화재를 안전하게 보존하고 관람객에게 한층 풍성한 경험을 제공하기 위해 새 옷을 입는다.

18일부터 시작되는 리모델링 공사는 2027년까지 3년간 진행되며, 총 56억 8,500만 원의 예산이 투입된다.

박물관에 들어서면 관람객은 먼저 넓고 환한 로비에서 박물관 전반을 조망할 수 있다. 기존보다 한층 쾌적하고 유리창 너머 햇빛이 부드럽게 스며드는 공간은 국보와 보물들이 자리할 전시실로 자연스럽게 시선을 이끈다.

이번 리모델링의 중심은 국보 ‘부석사 조사당 벽화’다.

고려 우왕 3년(1377년)에 제작된 벽화는 현존하는 국내 최고(最古) 사찰 벽화로, 관람객은 벽화 앞에서 고즈넉한 색채와 섬세한 붓질을 직접 마주하며 고려 시대 불교 미술의 숨결을 느낄 수 있다.

벽화는 일제강점기 조사당에서 분리되어 보관되었으나, 2026년 말 박물관으로 돌아와 새롭게 빛을 발할 예정이다.

또한 고려 목판, 오불회 괘불탱, 북지리 석조여래좌상 등 경내에 흩어져 있던 문화재들이 박물관으로 안전하게 옮겨져 전시된다. 방문객은 이전에는 쉽게 마주하기 힘들었던 유물들을 가까이에서 관찰하며, 그 정교함과 역사적 가치를 직접 체험할 수 있다.

리모델링 공간에는 뮤지엄샵과 휴게 공간도 새롭게 조성된다. 전시 관람 후 창밖으로 부석사의 고즈넉한 산세를 바라보며 다과를 즐기거나, 작은 기념품을 손에 쥐고 박물관을 떠나는 경험은 이전과는 또 다른 여운을 남긴다.

부석사는 신라 문무왕 16년(676년) 의상대사가 창건한 화엄종의 근본 도량으로, 2018년 ‘산사, 한국의 산지승원’으로 세계유산에 등재됐다.

이번 박물관 리모델링은 세계유산으로서 부석사의 가치를 높이는 동시에, 관람객에게 더 깊이 있는 문화재 체험을 선사할 예정이다.

부석사 총무 등화 스님은 “이번 리모델링은 조사당 벽화를 비롯한 국가유산 보존·관리를 위한 최적의 공간을 마련하는 것뿐만 아니라, 사찰 박물관의 기능을 재정의하는 문화재생 사업”이라며 “세계유산을 품은 영주의 브랜드를 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

영주시 관계자는 “부석사박물관 리모델링이 차질 없이 추진되도록 적극 지원해, 시민과 관광객 모두가 문화재와 가까워지는 경험을 누릴 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.