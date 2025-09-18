맞이·풍류·깊이·머무는·기억의 잔… 전통주와 음식, 관광을 한 코스로 체험

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시는 농림축산식품부, 한식진흥원, 코레일관광개발과 함께 추진하는 ‘2025 K-미식 전통주 벨트’ 사업의 목적으로 1박 2일 프리미엄 여행상품 ‘안동 더 다이닝’을 정식 출시한다고 밝혔다.

이 상품은 안동 지역 전통주를 하나의 코스요리처럼 구성해 여행객들이 1박 2일 동안 다양한 전통주의 풍미와 주조 문화를 체험할 수 있는 것이 특징이다.

운영 일정은 10월 24~25일, 10월 31~11월 1일, 11월 14~15일, 11월 21~22일이며, 상품가는 1인 25만2,000원으로 왕복 열차비, 연계차량비, 관광지 입장료, 식사, 전통주 체험료 등이 모두 포함된다. 참가자 전원에게는 조식 푸드박스와 안동 지역 디저트 박스, 전용 굿즈가 제공된다.

‘안동 더 다이닝’은 여행 전체를 전통주 체험으로 풀어낸 다섯 가지 코스, 즉 ‘맞이의 잔’, ‘풍류의 잔’, ‘깊이의 잔’, ‘머무는 잔’, ‘기억의 잔’으로 구성했다.

여행객들은 ▲맞이의 잔에서 안동 종가 음식을 맛보며 여정을 시작하고, ▲풍류의 잔에서는 병산서원과 선성수상길을 따라 안동의 풍경을 즐긴다. 이어 ▲깊이의 잔에서는 명인 안동소주 양조장 견학, 맹개마을 밀소주 시음과 특별 안주 페어링을 체험하며 전통주의 깊은 맛을 느낄 수 있다.

또한 ▲머무는 잔에서는 금소마을에서 가양주 페어링 프로그램과 막걸리 만들기 체험이 진행되고, ▲기억의 잔에서는 안동 지역 디저트로 여행의 여운을 달콤하게 마무리할 수 있다.

권기창 안동시장은 “‘안동 더 다이닝’은 술을 즐기지 못하는 분들도 참여 가능한 미식 관광으로, 전통주와 지역 특산 음식, 디저트, 다양한 다이닝 콘텐츠와 관광을 함께 즐길 수 있는 상품”이라며, “이번 여행을 통해 전통주의 매력을 한껏 느껴보길 바란다”고 말했다.

자세한 내용은 코레일관광개발 누리집에서 확인할 수 있다.