홈플러스 등 관내 시설 현장 점검…비상구 폐쇄·전기안전 등 화재 취약요인 집중 확인, 시민 안전 경각심 촉구

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주소방서(서장 김두진)는 지난 17일 추석 명절을 앞두고 관내 다중이용시설인 홈플러스를 대상으로 현장 지도점검을 실시했다고 밝혔다.

이번 점검은 추석 연휴 동안 이용객 증가와 장시간 영업으로 인한 화재 위험을 선제적으로 차단하고, 시민들이 안전하게 명절을 보낼 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

점검에서는 소방시설 폐쇄·차단 행위 금지, 비상구 및 피난·방화시설 관리 철저, 전기안전 점검 등 법정 의무사항 준수 여부를 확인하고, 화재 예방 안내문을 배부하는 등 현장에서 직접 화재 취약 요인을 점검했다.

김두진 영주소방서장은 “추석 연휴를 앞두고 시민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 안전 관리에 최선을 다할 것”이라며 “시설 관계자들도 화재 예방의 중요성을 인식하고 적극 협조해 달라”고 당부했다.

영주소방서는 오는 24일 노유자시설인 인애가장수마을과 영주시립노인전문요양병원을 방문해 현장 점검 및 화재예방 컨설팅을 실시할 예정이다.