구글 반독점 조사하던 中, 조사 중단 미중 무역협상서 엔비디아 규제 집중 전략 ‘유연성 여지’ 보여주는 것 분석도

[헤럴드경제=도현정 기자]미국과 무역협상을 벌이고 있는 중국이 미국의 빅테크 기업 구글에 대한 반독점 조사를 중단했다. 무역협상 과정에서 구글을 놓고, 인공지능(AI) 반도체 제조 업체인 엔비디아 규제에 집중하려는 전략으로 풀이된다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)의 18일(현지시간) 보도에 따르면 중국 국가시장감독관리총국은 구글에 대한 반독점 조사를 중단하기로 결정했다. 구글은 아직 이 같은 결정을 통보받지 못했다.

중국 시장감독관리총국은 지난 2월부터 구글 안드로이드 운영체제의 시장 장악과 오포·샤오미 등 안드로이드를 사용하는 중국 휴대전화 제조사에 미치는 영향 등에 대해 반독점법 위반 혐의로 조사를 벌여왔다. 이는 트럼프 2기 행정부가 중국에 10% 추가 관세를 부과하자 이에 맞대응 하기 위한 조치 중 하나로 분석됐다. 실제로 중국은 구글 조사 결정안을 중국에 대한 ‘맞불 관세’ 부과안과 함께 발표했다.

이번 반독점 조사 중단은 중국이 미중 협상에서 엔비디아 규제에 집중한다는 점을 보여준다는게 소식통들의 분석이다. 중국은 엔비디아에 대해서는 날을 더 세우고 있다. 지난 15일 시장감독관리총국은 지난 2020년 조건부로 승인했던 엔비디아의 이스라엘 반도체 기업 멜라녹스 인수 건에 대해 반독점법 위반 추가 조사를 하기로 했다고 밝혔다. 또 자국 기업들에게 엔비디아의 중국 전용 칩인 ‘RTX 6000D’의 테스트와 주문을 중단하라고 통보하기도 했다.

구글 조사 중단은 ‘엔비디아 잡기’ 전략과 동시에 협상에서 유연성을 발휘할 수 있다는 긍정적 신호를 미국에 보내는 것으로도 보인다. 미중은 지난 14일부터 3일간 마드리드에서 개최한 고위급 무역 협상을 통해 중국 사회관계망(SNS) 플랫폼 기업 틱톡 처분방안에 대해 큰 틀에서 합의했다. 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 오는 19일 이와 관련해 직접 통화하고 협상을 마무리할 것으로 예상된다.